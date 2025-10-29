Cuáles son los autos híbridos que vende Toyota y cuánto consume cada uno

Los autos híbridos suelen ser la opción más elegida en el proceso de transición hacia una movilidad eléctrica, como también por su bajo consumo. Durante el primer semestre de 2025 se comercializaron 12.335 vehículos electrificados en la Argentina y el 79% de ese caudal de operaciones correspondió a unidades híbridas convencionales (HEV), según el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (Siomaa).

Si se observa el ranking con este tipo de motorización, los primeros puestos están ocupados por modelos de Toyota. La automotriz japonesa se mantiene como líder del segmento de electrificados en la Argentina con una fuerte presencia en los híbridos convencionales.

Estos vehículos se destacan por la duración de sus baterías (entre 250.000 y 350.000 kilómetros, según Hyundai México), por ser autorecargables (no dependen de un enchufe) y por ende, el ahorro de combustible que representan.

Otro punto a favor de las motorizaciones alternativas radica en el ahorro impositivo. En algunas ciudades, provincias o municipios de la Argentina, estos vehículos gozan de reducciones en el pago de patentes, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

En territorio capitalino, las unidades híbridas (ya sean convencionales, enchufables o mildhybrid) no pagan patente durante 24 meses desde el patentamiento. A partir de ese período, rige un esquema gradual hasta el sexto año de radicación, momento en el que se empieza a abonar la totalidad del impuesto.

Uno por uno, los modelos de Toyota que lideran el ranking de híbridos

El Toyota Corolla Cross (HEV) es el vehículo electrificado con mayor cantidad de ventas en el primer semestre de 2025 (5855 patentamientos). Este SUV, que combina un motor naftero de 1.8 L con otro eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de 122 CV a 5200 rpm, se posiciona entre los modelos híbridos con menor consumo en la Argentina.

De acuerdo con pruebas realizadas por LA NACION, registra un promedio urbano cercano a 5,5 L cada 100 km y casi 7 L/100 km en ruta a 130 km/h constantes.

Toyota Corolla Cross (HEV)

El segundo modelo electrificado más vendido en el país en los primeros seis meses del año fue el sedán de Toyota, el Corolla (HEV) con 2517 operaciones. En este caso, el modelo híbrido combina un motor naftero de cuatro cilindros 1.8 L y otro eléctrico de 600V que entregan una potencia total de 122 CV a 5200 rpm.

Producto de la asistencia del motor eléctrico, en entorno urbano puede registrar un consumo de 4,4 L/100 km, según la cifra declarada por la marca.

Toyota Corolla (HEV)

El tercer modelo full híbrido más vendido durante el primer semestre del año fue el Toyota RAV4 (HEV) con 235 cómputos. Este SUV de la marca japonesa declara, según su ficha técnica, una máxima eficiencia en consumo promedio urbano de 4,7 L/100 km.