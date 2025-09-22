Cuánto cuesta el auto 0km más barato hoy, en septiembre 2025

El mercado automotor argentino continúa en constante crecimiento en el ritmo de ventas, a pesar de los aumentos de precios que aplican mes a mes las terminales automotrices en sus listas de precios.

En este escenario de ajustes constantes, el Renault Kwid se mantiene firme en la cima del ranking de los vehículos 0km más económicos.

En agosto de este año, el mercado registró una de las subas más abruptas de 2025 y, como consecuencia, el Renault Kwid en su versión naftera —que en julio se ofrecía a $19.990.000— superó por primera vez la barrera de los $20 millones, al alcanzar los $20.990.000.

De esta manera, desde agosto que no se encuentran más autos [nuevos] por menos de esa cifra en el mercado local. Ahora bien, para septiembre, la marca del rombo alistó al modelo más económico de su portfolio, el Renault Kwid naftero, por $22.160.000.

En la Argentina no hay 0km por menos de $20 millones

En lo que refiere al resto del listado de los 0km más baratos en septiembre, el ranking quedó configurado de la siguiente manera —también tomando solo las versiones entrada de gama y los precios de lista oficiales de cada terminal automotriz—:

Renault Kwid: $22.160.000

Fiat Mobi: $24.096.000

Hyundai HB20: $25.400.000

JAC S2: US$19.900 (o $27.362.500, al día de cierre de la nota)

Chevrolet Onix: $27.477.900

Citroën C3: $27.840.000

Fiat Argo: $27.898.000

Fiat Cronos: $27.959.000

Toyota Yaris: $28.324.000

Peugeot 208: $28.540.000

Cómo viene el mercado de ventas de 0km en 2025

Entre enero y agosto, los patentamientos de 0km acumularon 437.416 unidades, un número que representa una variación de 64,87% respecto del mismo período del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Para dimensionar el crecimiento, basta con recordar que durante todo 2024 se vendieron 414.041 autos; sin embargo, en apenas los primeros ocho meses de este año esa cifra ya fue superada.

Producto de la reaparición de la financiación con tasas atractivas, el mercado se reactivó Shutterstock

Por último, así quedó el ranking de los 10 modelos más vendidos del mercado en lo que va del año: