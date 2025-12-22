Cuánto cuesta el Ford Territory en diciembre 2025

En noviembre, el Ford Territory se encontró entre los 10 modelos más vendidos en la Argentina ocupando el séptimo puesto, gracias a que comercializó 1065 unidades —un 3,2% de todo el mercado de autos—. Sin embargo, el modelo no estuvo exento del comportamiento general del mercado: sus patentamientos cayeron 38% respecto a los registrados en octubre.

Para poder cerrar el año con un rendimiento acorde a lo que mostró a lo largo del 2025, desde el óvalo presentaron incrementos del 2% en dos de sus versiones principales para diciembre. El ajuste se da en un contexto del mercado automotor argentino que si bien mostró una desaceleración en noviembre, mantiene un robusto crecimiento acumulado anual.

Entre noviembre y diciembre, el Ford Territory mostró ajustes diferenciados según versión. La variante SEL subió de $47.840.500 a $48.797.300, lo que implica un incremento del 2%. De la misma manera, la nueva alternativa Trend Híbrida pasó de $51.380.000 a $52.407.600, con una variación del 2% respecto del mes previo. Por su parte, la versión tope de gama Titanium mantuvo su precio sin cambios, permaneciendo en $57.675.100.

El Territory arranca en los $48.797.300

TERRITORY

Este panorama de precios se enmarca en un noviembre de 2025 que registró la venta de 34.905 vehículos 0km en Argentina. La cifra representó una caída del 33,2% en relación con octubre y una baja del 3,6% si se compara con el mismo período de 2024.

La variante Trend Híbrido cotiza a $52.407.600

No obstante, el sector se mantiene optimista, ya que el acumulado anual ascendió a 587.666 unidades patentadas, lo que significa un aumento del 49,7% en comparación con el total de 2024, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El ranking de ventas de noviembre reveló algunas particularidades, más allá del desempeño del Territory. La Toyota Hilux mantuvo su liderazgo, seguida por el Peugeot 208. La “sorpresa” del mes fue la irrupción del Volkswagen Tera en el tercer puesto, un SUV lanzado recientemente que rápidamente escaló posiciones.

El interior del modelo

Por otro lado, el Toyota Yaris sufrió una merma en sus ventas, afectada por la situación de la planta de Porto Felíz, Brasil, a pesar de haber liderado el acumulado anual. En el consolidado del año, a falta de un mes para finalizar 2025, el mencionado Yaris lidera con 29.551 ventas acumuladas, seguido por el Fiat Cronos (29.138) y la Toyota Hilux (28.959). En cuanto a las marcas, la disputa por el primer lugar se concentra entre Toyota (93.714 patentamientos) y Volkswagen (90.862), con Ford en el sexto lugar con 47.135 unidades, en un año que ha sido de recuperación y alza para la mayoría de las automotrices.