Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en octubre 2025

El Toyota Corolla Cross (segmento C) se posicionó como el SUV más vendido en lo que va de 2025, con 1695 unidades patentadas en septiembre y un total acumulado de 15.861 operaciones en lo que va del año, de acuerdo con los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En el podio de los SUV lo escolta el Chevrolet Tracker (segmento B), con 14.574 ventas en el acumulado anual, mientras que el tercer lugar queda para el Volkswagen Taos (segmento C), que supo liderar el ranking y actualmente alcanza las 14.419 unidades.

Por tanto, con el objetivo de mantenerlo en la cima, la marca japonesa alistó al Toyota Corolla Cross con un aumento de 5% para octubre:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $46.161.000

$46.161.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $49.739.000

$49.739.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $51.453.000

$51.453.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $54.939.000

$54.939.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.020.000

$57.020.000 Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $57.254.000

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

La planta de Toyota en Porto Feliz, San Pablo, Brasil, resultó seriamente afectada por un temporal que combinó lluvias intensas con ráfagas de viento de hasta 100 km/h.

El impacto de lo ocurrido en Brasil repercute directamente en el mercado argentino: desde esa fábrica se abastece al país con los modelos Yaris, Corolla y Corolla Cross, además de autopartes clave para la producción en Zárate, donde se ensamblan la Hilux, la SW4 y el utilitario Hiace.

La producción en la planta está suspendida sin fecha de reprogramación prevista

“Se reiniciará de manera progresiva la producción de vehículos en las plantas de Toyota en Indaiatuba y Sorocaba, siempre priorizando la salud y seguridad de las personas y la calidad de los productos. La empresa reanudará su producción con motores y piezas importadoes desde otras unidades en el exterior”, informó la automotriz.

En una primera etapa, Toyota do Brasil producirá las versiones híbridas de los Corolla y Corolla Cross y contemplan en su plan de producción “la recuperación del volumen de vehículos híbridos no fabricados entre el 23 de septiembre y 31 de octubre”. En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris y las versiones con motorización convencional del sedán y el SUV mencionados.

“La producción se incrementará gradualmente hasta alcanzar el volumen regular en febrero. Respecto al Yaris Cross, la nueva fecha de lanzamiento será anunciada próximamente“, señaló también.

Los últimos cambios del Corolla Cross

En 2024, Toyota decidió actualizar la imagen del Corolla Cross, destacándose los cambios en el sector frontal, sobre todo en la parrilla con diseño tipo panal. Ahora bien, en 2025, la estrategia fue distinta, ya que las principales novedades se concentran puertas adentro, tanto en el habitáculo como en la tecnología disponible.

El cambio más relevante para toda la gama está en el instrumental multimedia, que ahora es de 10 pulgadas y adopta un formato completamente digital, terminando con los botones físicos que tenía antes. A su vez, ahora porta USB del tipo C.

Así luce la parrilla que incorporó en 2024 el Corolla Cross

En paralelo, las variantes SEG y GR-S suman una mejora pensada para la seguridad y la comodidad al estacionar: un sistema de visión 360° integrado a la nueva pantalla central. Esta herramienta genera una perspectiva cenital a partir de cuatro cámaras (frontal, traseras y laterales), lo que facilita maniobras en espacios reducidos.

Otro avance exclusivo para las versiones más equipadas es la llegada de los Servicios Conectados, accesibles desde Google Play o App Store. Hasta ahora solo estaban presentes en la Hilux, el SW4 y el Corolla sedán. Gracias a esta función, los usuarios pueden consultar el estado de su vehículo de manera remota, entre otras utilidades.

Ahora el Toyota Corolla Cross incorpora una cámara 360° en algunas versiones WFK

Además, suma Seguridad Conectada, un paquete pensado para reforzar el control y la protección. Incluye siete funciones adicionales —que se agregan a las cinco ya disponibles en Siempre Conectado— como rastreo en caso de robo, bloqueo remoto, alertas de exceso de velocidad, notificaciones ante intentos de intrusión, geocercas y monitoreo avanzado.