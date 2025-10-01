Cuánto cuesta el Toyota Corolla en octubre 2025

Toyota se mantiene como la terminal automotriz líder en ventas de 0km en la Argentina. Su posición en lo más alto se explica, en parte, por el desempeño del Corolla, su sedán insignia que continúa destacándose en un mercado que registra una fuerte inclinación hacia los SUV.

Este modelo se encontró dentro de los 20 más vendidos del mes de septiembre al registrar 863 ventas, acumulando así 7921 unidades comercializadas en los nueve meses transcurridos de 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por ello, la marca japonesa ajustó al Corolla con un aumento promedio del 6% para octubre, buscando asegurarse que el modelo se mantenga competitivo frente a los cambios en las tendencias del mercado:

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $38.270.000

$38.270.000 Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $41.987.000

$41.987.000 Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT (híbrido): $44.645.000

$44.645.000 Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $47.174.000

$47.174.000 Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $48.314.000

$48.314.000 Toyota Corolla HEV 1.8 SEG eCVT (híbrido): $49.434.000

Exterior del nuevo Corolla GR-S

Las últimas novedades de Toyota

La planta de Toyota en Porto Feliz, San Pablo, sufrió graves daños tras fuertes lluvias y ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h.

“Una fuerte lluvia acompañada de vientos intensos azotó la planta de producción de motores de Toyota en Porto Feliz, causando graves daños a la estructura de la fábrica“, informó la automotriz brasileña.

La producción en la planta está suspendida sin fecha de reprogramación prevista

Lo ocurrido en Brasil tiene impacto directo en el mercado argentino. Desde el país vecino llegan a la Argentina los Yaris, Corolla y Corolla Cross además de autopartes para la producción en Zárate, donde Toyota fabrica a la Hilux, SW4 y el utilitario Hiace.

Por su parte, añaden estar analizando el impacto que tendrá en ventas y stock la suspensión de la producción brasileña que afecta a los Corolla, Corolla Cross y Yaris.

Los cambios en el Corolla

Este modelo de la marca nipona recibió a comienzos de año una serie de actualizaciones. Por un lado, se presentó la renovación del Corolla GR-Sport, la variante deportiva, y por otro, se anunciaron mejoras que alcanzan a toda la gama.

Interior del nuevo Corolla GR-Sport

Entre las novedades generales para toda la gama se destaca la nueva pantalla multimedia central de 10 pulgadas, que eliminó los botones físicos que antes estaban ubicados en el lateral izquierdo.

Además, todos los puertos de carga pasaron a ser “tipo C”, mientras que en el exterior la versión XEI incorporó llantas de 17″ y, en el caso de la variante naftera, se sumaron levas al volante para el manejo secuencial de la transmisión.