Cuánto dura la reserva de combustible de un auto, según especialistas

Cuando el indicador de combustible llega a la letra “E” o se enciende la luz de reserva en el tablero, suele surgir la pregunta de cuántos kilómetros podrás se podrá realizar antes de que se frene el auto.

En promedio, los autos almacenan una cantidad mínima de combustible del 10% al 15% sobre la capacidad total del tanque. Y aunque sirve para sacar a los conductores del apuro, es mejor que sepas cuál es su duración.

¿Qué es la reserva de combustible?

El indicador de combustible de un auto tiene la función de ayudar al conductor a administrar el combustible de manera óptima. Es posible identificarlo en el tablero, junto a la letra “F” de full o lleno y el ícono de una máquina de carga.

En algunos autos, sobre todo en los modernos, cuando comienzan a utilizar la reserva se enciende una luz de advertencia. Ello indica que es momento de no hacer una visita a la estación de servicio porque el auto podría quedarse varado.

Se desaconseja utilizar la reserva del auto

De acuerdo con un artículo del Club Alliance AAA, este sensor funciona con una bomba flotante que se encuentra al interior del tanque de gasolina. A medida que el combustible se quema, la bomba va bajando y la aguja se va moviendo hacia la letra “E” del tablero.

Cuando el combustible está a punto de alcanzar su nivel más bajo, el testimonio de la reserva se enciende.

¿Cuántos kilómetros se pueden conducir con la reserva?

La cantidad de kilómetros que se pueden conducir con la reserva de gasolina no es igual para todos los autos. Y es que depende de factores como la velocidad, la capacidad del tanque y hasta las condiciones del camino.

Como lo mencionamos anteriormente, la luz de advertencia indica que en el tanque queda entre un 10% y 15% de combustible. En promedio, esto da para recorrer alrededor de 16 kilómetros a velocidad baja.

Si por la prisa del momento se acelera para llegar a la estación de servicio, la autonomía del auto disminuirá por viajar a una mayor velocidad.

La luz de advertencia indica que en el tanque queda entre un 10% y 15% de nafta Ricardo Pristupluk - LA NACION

Asimismo, cuando el vehículo trae las llantas con presión baja o demasiado peso, utiliza más fuerza para moverse. Y esto también se traduce en un mayor gasto de gasolina.

Un recuento de Tank On Empty, empresa especializada en autos y estadísticas, detalla que los automóviles que más kilómetros recorren con la reserva de gasolina son:

Honda Accord: Recorre aproximadamente 45.5 millas (73 km aproximadamente).

Recorre aproximadamente 45.5 millas (73 km aproximadamente). Volkswagen Vento: 44.21 millas (71 km aproximadamente).

44.21 millas (71 km aproximadamente). Toyota Corolla: El auto de la marca japonesa recorre 44.48 millas (71 km aproximadamente).

El auto de la marca japonesa recorre 44.48 millas (71 km aproximadamente). Honda Civic: Recorre 43.23 millas (69 km aproximados).

Recorre 43.23 millas (69 km aproximados). Volkswagen Golf: Puede recorrer hasta 43. 21 millas (69 km aproximadamente).

Puede recorrer hasta 43. 21 millas (69 km aproximadamente). Ford Focus: Hasta 41 millas de acuerdo con el portal (alrededor de 65 km).

Hasta 41 millas de acuerdo con el portal (alrededor de 65 km). Ford F-150: 38. 8 millas (62 km aproximadamente).

38. 8 millas (62 km aproximadamente). Chevrolet Silverado: 34.03 millas (alrededor de 54 km).

Cabe recordar que son valores estimados y que la duración de la reserva no se mide de la misma manera para todos los conductores.