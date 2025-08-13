Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en agosto 2025

Los desarmaderos legales son establecimientos habilitados y supervisados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA), que se dedican justamente al desarme de vehículos fuera de uso, ya sea por siniestro, desgaste o baja definitiva, con el objetivo de recuperar autopartes en condiciones de reutilización.

Estas piezas, previamente clasificadas y registradas en el sistema oficial, se comercializan con la documentación correspondiente que garantiza su origen lícito y su trazabilidad, debido a que existe en paralelo un mercado en negro. De hecho, uno de los principales causales del robo automotor es la comercialización ilegal de autopartes, según reporta el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Como medida de control, el Ministerio de Desregulación, que conducía Federico Sturzenegger, eliminó el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS) que, según explican, permite que se ingresen autopartes al país con mayor facilidad y así achicar el mercado ilegal.

Los desarmaderos legales los regula la DNRPA Policía de la Ciudad

En esta línea, la DNRPA en su sitio oficial enumera todos los desarmaderos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC):