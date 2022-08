El auto de Lady Di: subastarán el mítico Ford Escort de la princesa

Solo para unos pocos. Hermético, a puertas cerradas, con nombres reservados y una puja silenciosa. Así subastará la casa Silverstone Auctions el próximo 27 de agosto el Ford Escort RS Turbo que trasladó nada más ni nada menos que a Lady Di durante sus años como princesa por las calles de Londres, Inglaterra. El que la trasladó de evento en evento hasta 1988 estuvo guardado, pasó por muchas manos pero se mantiene casi en perfecto estado. Hoy, tiene apenas 40.000 kilómetros y se va, en pocos días, a otro garage.

Lady Di siempre fue una fanática de esta marca y lo supo confirmar en varias oportunidades. Tenía un Ford Escort cabriolet rojo en el que fue fotografiada en varias oportunidades. Sin embargo, tal y como ocurría con varias de sus ideas y actitudes, generaba cierto resquemor en la Casa Real británica que viajara en un descapotable colorado. Argumentaban que un techo de lona manual no solo no ofrecía privacidad sino que no la protegía en caso de que alguien se acercara al vehículo.

En el, la princesa trasladaba a sus hijos, siempre acompañada del personal de seguridad y la escolta real TIM GRAHAM / GETTY IMAGES

En 1985, Diana de Gales ya era madre de Guillermo y Enrique. Las necesidades eran otras y ahora sí necesitaba un nuevo auto. Como no podía ser de otra manera, eligió otro Ford Escort pero en este caso, un RS Turbo. Nuevamente, la polémica. La primera serie de este vehículo se había fabricado en color blanco pero la seguridad de la princesa le pidió expresamente a Ford que fuera de un tono “menos llamativo”: La marca decidió entregarlo en negro, convirtiéndolo así en el único ejemplar de la serie uno en ser de ese color. Cambio de parrilla y la instalación de la radio que la escolta privada utilizaba para comunicarse fueron otros dos aditivos que le pusieron al auto. Componentes que hoy todavía conserva.

Apenas 40.000km tiene recorridos; 30.000km más respecto al último viaje que Diana de Gales hizo en él SILVERSTONE AUCTIONS

El día que murió, viajaba en un Mercedes-Benz S280 de 1994 blindado y se había alejado de la corona entre polémicas e intrigas. Con el tiempo, su figura se transformó en leyenda y su historia, en mito. Un auto cuenta mucha historia más allá de la mecánica y las cuatro ruedas y en esta subasta se va una pieza de la historia. Si bien se desconoce el monto base ni los participantes de la subasta, el vehículo conseguirá nuevo dueño apenas unos días antes de que se conmemoren 25 años del fallecimiento de Lady Di.