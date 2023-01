El auto del futuro: pantallas, sonido envolvente y viajar como si estuvieras en el living de tu casa

escuchar

El futuro ya llegó. Por años se habló de la conducción autónoma, la fantasía de viajar en un auto que se maneja solo y el poder hacer cualquier cosa menos manejar cuando estamos detrás del volante.

Películas hablaron de ello, comics satirizaron la posibilidad y algunas empresas aventuraron tecnología similar pero aplicada, por ahora, al servicio estilo taxi. Pero ya no hay que esperar más -en realidad, dos años- porque la experiencia autónoma exponencial llega de la mano de Sony, Honda y Epic Games.

El Consumer Electronics Show (CES) 2023 fue el escenario de la presentación oficial. Sony Honda Mobility es la unión entre la automotriz nipona y el gigante tecnológico para darle vida al primer vehículo de la empresa que tiene en su haber, por ejemplo, la PlayStation. Y nombrar a la popular consola de juegos no es casualidad. El auto no está enfocado enteramente en ser un auto sino en convertirse en un “espacio de entretenimiento en movimiento”.

Pero vamos por partes. Por ahora, es apenas un prototipo porque el diseño final llegará en 2025, año en el que ya se podrá reservar vía online, y en 2026 comenzará a recorrer las calles de, en principio, Japón y Estados Unidos. Hay planes todavía no definidos para su arribo en Europa y hay que olvidarse, por ahora, del resto del mundo.

Sony y Honda presentaron el "Afeela EV" Afeela EV

Ahora bien, Afeela es el nombre de la firma que sella definitivamente la unión de las compañías antes mencionadas y que tendrá la colaboración de Epic Games. Epic es una compañía conocida en el mundo de los videojuegos (tiene bajo su ala famosos proyectos como Fortnite y Gears of War así como el desarrollo de la tecnología Unreal Engine) y será la encargada de crear una interface para películas, juegos e “infoentretenimiento” en el interior y exterior del vehículo.

Afeela es, por ahora, un prototipo Afeela EV

El auto tendrá 45 sensores y cámaras que funcionarán en conjunto para brindar una conducción 100% autónoma y que le permitirán tanto al conductor como a los pasajeros disfrutar todas las aplicaciones internas del auto. Pero eso no será todo. Según informaron desde la empresa, la cabina interna del auto sería enteramente personalizable y con datos biométricos se ajustaría automáticamente la posición del asiento, volante, sonido envolvente y más. “Además de películas, juegos y música, imaginamos una nueva experiencia en la cabina utilizando nuestra expertise en tecnologías UX y UI”, amplió Yasuhide Mizuno, CEO de Sony Honda Mobility.

El camino hacia la movilidad eléctrica

Para este lanzamiento se espera una mezcla de todas las innovaciones posibles de la actualidad. No solo apuesta a la conducción autónoma y a la experiencia de usuario sino también a la electrificación. El primer auto de Sony será 100% eléctrico. Tracción total y un diseño “similar a una nave espacial”, son otras dos características bastante llamativas del modelo que se viene.

Así era la presentación del concept de Afeela, el primer auto de Sony y Honda juntos

Además, y también de la mano de Epic Games, habrá un apartado de realidad aumentada para la asistencia a la conducción. No hay muchas presiciones respecto a eso pero se estima que sea una especie de seguimiento apoyado en los sensores del vehículo y una guía para estacionar.

Pantallas, sonido y viajar como si estuvieras en el living de tu casa

Si Sony dice que quiere un “espacio de entretenimiento en movimiento” no es un chiste ni una frase que se dice por decir. No es un concepto ni una idea. Es -y será- una realidad. Además de las pantallas delanteras -el volante tiene forma de U, para que incluso el conductor vea la pantalla- existirán otras dos gigantes en los asientos traseros con sonido envolvente para cada uno. Sí, se viajará con alguien al lado pero no, no se escuchará lo que reproduzca por más que la distancia entre uno y otro sean centímetros.

Cada pantalla aporta sonido envolvente para cada pasajero

“La tecnología de vehículos modernos tiene mucho potencial para mejorar la experiencia de conducción y de los pasajeros con sensores, sistemas de seguridad activa y más”, resumió Kim Liberi, directora de tecnología de Epic Games. “La forma más natural de visualizar dichos datos es a través de un aumento fotorrealitsta, intuitivo e interactivo; exactamente para lo que se creó nuestro motor de juego”, amplió.

La forma del volante está diseñada para que el conductor, activando la conducción autónoma, pueda utilizar las pantallas del interior

Falta, no hay que adelantarse. Todo suena bien cuando se enumeran las listas de ideas para un auto pero en este caso es un prototipo. Seguramente, dadas las capacidades de las empresas involucradas, muchas de estas innovaciones se materializen. Otras, como pasa en estos casos, no serán lanzadas en la primera versión del vehículo. Afeela es una realidad, Sony Honda Mobility también y el futuro de la movilidad está cada vez más vinculado a estas cosas.