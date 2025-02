El Gobierno confirmó cambios en la importación de vehículos y autopartes: cómo se implementarían

El Gobierno confirmó cambios en la importación de vehículos así como de autopartes para la Argentina. Lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la jornada del 18 de febrero e introdujo, además, el concepto de vehículos autónomos a la normativa vigente. “En un futuro se va a poder utilizar este tipo de vehículos incluso en transportes comerciales”, adelantó.

El paquete de medidas, que incluye también cambios en las licencias de conducir y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), hace especial énfasis en las homologaciones directas de vehículos que arriben al mercado local para “facilitar la importación de vehículos en serie”.

En ese sentido, la principal novedad sería la eliminación tanto de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) como de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para traer vehículos del exterior, siempre y cuando estos cuenten con certificados internacionales que permitan su circulación en otros países. Por ahora, hasta que se establezca su reglamentación en el Boletín Oficial, la primera se obtiene mediante una gestión ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que la segunda se tramita a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Así, el objetivo del Gobierno es que se concrete una homologación automática para unidades que provengan de países con certificaciones internacionales reconocidas. De esa manera, las autoridades nacionales solo deberían certificar que efectivamente el vehículo esté verificado por organismos con reconocimiento, algo que, en principio, afectaría más que nada a modelos provenientes de la Unión Europea y los Estados Unidos.

Esto permitiría la llegada de nuevos modelos a la Argentina y la posibilidad de que sean también los particulares los que importen vehículos, medida que había sido adelantada tiempo atrás por el ministro Federico Sturzenegger.

En el caso que se termine facilitando la homologación de vehículos, esto permitiría la llegada de modelos de Tesla Damian Dovarganes - AP

En ese sentido, desde Hyundai celebraron la medida. “Se está viendo una voluntad del Gobierno en simplificar los procesos, bajar los precios y aumentar la competencia, así que bienvenido sea”, le comentaron a LA NACION. También destacaron la iniciativa de eliminar el arancel de los autos electrificados con bajo valor FOB, aunque ninguno de sus vehículos pueda aplicar: “son decisiones que terminan beneficiando al consumidor, por lo que son para aplaudir, al igual que la eliminación de una escala de los impuestos internos y la reducción de la segunda, lo que nos permitió bajar nuestros precios hasta US$9.000 en un modelo”.

“Son buenas medidas, pero hay que esperar a que se reglamenten”, agregaron referentes de la industria. Siguiendo ese lineamiento, comentaron que pueden ser beneficioso, pero que se debe evaluar el alcance y el impacto en el mercado. Por el momento, las principales marcas aguardan a la publicación en el Boletín Oficial para emitir comunicados oficiales.

No obstante, fuentes cercanas al sector automotriz se mostraron preocupados por el permiso de importación de vehículos a particulares. ”Es una medida razonable, coherente con el pensamiento del Gobierno, pero siempre y cuando se le exijan las mismas condiciones que a nosotros”, le advirtieron a este medio. “Si bien se liberaron notablemente los permisos para la importación y aumentó la libertad para traer vehículos, todavía queda un camino en los términos de pago, que no son simples”, añadieron.

Cambios en la importación de autopartes

La otra medida desregulatoria apuntó a liberar la importación de autopartes. Para ello, ya no será necesario tramitar en las oficinas del Estado el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Esto no quiere decir que se vayan a eliminar los certificados de las piezas, sino que ya no será necesario asistir a una oficina estatal para obtener el CHAS y alcanzará la certificación obtenida sin la necesidad de atravesar por ese último paso burocrático.

A partir de su reglamentación, si se cuenta con la certificación de las piezas por parte de los organismos aceptados por la Unión Europea, la mismas ya serán válidas, según le confirmaron a LA NACION desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), siempre teniendo en cuenta que resta la reglamentación oficial en el Boletín Oficial.

Se agiliza el proceso de certificación de las autopartes, pero no se elimina Shutterstock

Las que no cuenten con la misma, deberán seguir obteniendo la certificación correspondiente según las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y el INTI. Al respecto, Juan Cantarella, presidente de AFAC, comentó que “no nos parece mal que el Gobierno busque hacer la vida menos burocrática, pero otra cosa es que no haya ningún requisito para las partes”. En línea con ese criterio, explicó que “las autopartes deben tener una exigencia mínima en seguridad que aseguren su prestación”.

Otra modificación, explican especialistas, es que ya no sería la Aduana la encargada de hacer el control de la certificación y homologación de las partes sino el propio mercado. “El mercado va a detectar y denunciar las piezas que no cuenten con la certificación correspondiente, pero una vez que ya ingresaron al mismo”, comentan. “La baja de los costos de los repuestos van a evitar el famoso ‘lo atamos con alambres’, lo que va a terminar aumentando la seguridad de los vehículos”, justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la medida.

Por el momento, no rige ninguna de estas modificaciones. Los cambios deberán publicarse en los próximos días en el Boletín Oficial para poder analizar exactamente su aplicación y el impacto real de la nueva normativa.

