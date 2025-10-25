El motivo por el cual nunca hay que cambiar una sola rueda del auto

A más de una persona le pasó de circular cuando el tiempo apremia, camino a un compromiso, manejando por las calles de la ciudad y de pronto se pasa por un bache, una zanja o, peor aún, un pequeño clavo, y la rueda se pincha.

En ese momento, más allá del susto o la molestia, lo importante es saber cómo reaccionar y estar preparado. No basta con tener las herramientas; también hay que saber qué hacer para evitar un accidente y cambiar el neumático de forma segura.

Cuando se pincha un neumático, lo primero que debes hacer es verificar que se cuentas con la herramienta necesaria. Tener un kit básico para emergencias viales puede marcar la diferencia. Hay que asegurarse de llevar siempre:

Llave de cruz.

Gato hidráulico.

Cuña para llanta.

Llanta de refacción.

Chaleco reflejante o triángulos de seguridad.

Los pasos básicos para cambiar una rueda de forma segura son: en primer lugar estacionar el auto en un terreno sólido y nivelado, para luego asegurar el vehículo y que quede inmovilizado; posteriormente se debe colocar el gato hidráulico en el punto adecuado del chasis, aflojando las tuercas antes de elevar el vehículo para comenzar a cambiar la rueda pinchada por la de refacción. Es importante asegurarse de apretar correctamente las tuercas antes de continuar el proceso.

Siempre hay que verificar que el repuesto se encuentre en buenas condiciones Charles Knowles - Shutterstock

Una vez que se cambió la rueda, hay que revisar que el neumático de auxilio esté en buen estado y en condiciones de seguir conduciendo.

Por qué no deberías dejar la llanta de refacción o repuesto por mucho tiempo

Según los principios de la ingeniería automotriz, circular mucho tiempo con una llanta diferente al resto puede afectar el desempeño del vehículo por varias razones:

Diferencias de tracción y adherencia: Si cambias una llanta nueva y las demás ya están gastadas, el agarre será distinto, lo que puede afectar la estabilidad del vehículo, sobre todo en pavimento mojado.

Si cambias una llanta nueva y las demás ya están gastadas, el agarre será distinto, lo que puede afectar la estabilidad del vehículo, sobre todo en pavimento mojado. Problemas de frenado: La diferencia de desgaste puede hacer que el auto se desvíe al frenar o que la fuerza de frenado no se distribuya de forma uniforme.

La diferencia de desgaste puede hacer que el auto se desvíe al frenar o que la fuerza de frenado no se distribuya de forma uniforme. Daños en autos con tracción en las cuatro ruedas: Si las llantas tienen distintos diámetros, el sistema de tracción puede esforzarse de más y sufrir daños por intentar compensar la diferencia de giro.