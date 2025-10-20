Durante años, el avance de las cajas automáticas pareció marcar el ocaso de los autos con transmisión manual. Sin embargo, una parte del público se mantiene fiel a la experiencia de pasar los cambios a voluntad, controlar el régimen del motor y sentir una conexión más directa con el vehículo. Para esos conductores, el embrague y la palanca siguen siendo sinónimos de control y disfrute al volante.

Además, más allá del gusto o la costumbre, los autos con caja manual continúan ocupando un rol clave en el mercado argentino, sobre todo en los segmentos más accesibles. En muchos casos, las versiones con transmisión automática están reservadas para las gamas intermedias y altas o implican un salto de precio considerable, por lo que quienes buscan su primer 0km o un vehículo económico suelen inclinarse por las alternativas manuales.

En este contexto, y con precios que continúan ajustándose mes a mes, el ranking de los 10 autos manuales más baratos del país refleja no solo las opciones más convenientes, sino también una parte de la identidad del mercado local: modelos compactos, mayormente nacionales o regionales, que combinan eficiencia, bajo mantenimiento y una conducción tradicional que aún conserva muchos adeptos:

Renault Kwid: $23.830.000

$23.830.000 Fiat Mobi: $24.964.000

$24.964.000 Hyundai HB20: $26.600.000

$26.600.000 JAC S2: US$19.900

US$19.900 Fiat Argo: $27.898.000

$27.898.000 Fiat Cronos: $28.519.000

$28.519.000 Citroën C3: $28.850.000

$28.850.000 Peugeot 208: $29.120.000

$29.120.000 Chevrolet Onix: $29.401.900

$29.401.900 Citroën Basalt: $29.680.000

El Hyundai HB20 es uno de los modelos manuales que se incorporó hace poco al ranking

En efecto, el factor económico sigue siendo determinante. La mayoría de las versiones automáticas de estos mismos modelos superan los 30 millones de pesos, lo que marca una diferencia que muchos consumidores todavía no están dispuestos —ni en condiciones— de asumir. En un contexto en el que los precios del sector aumentan mes a mes (en los últimos dos por arriba de la inflación), la transmisión manual se mantiene como una opción racional que permite acceder a un vehículo nuevo sin resignar equipamiento esencial ni confiabilidad mecánica.

A esto se suma un componente cultural: generaciones de conductores argentinos aprendieron a manejar con autos manuales y continúan valorando esa sensación de dominio sobre el vehículo.

El JAC S2 es el único del listado que no se fabrica en el Mercosur (llega de China)

Así, mientras el mercado global avanza hacia la automatización y la electrificación, la Argentina conserva una porción importante de usuarios que priorizan la simpleza, la relación directa con el motor y el menor costo de adquisición. En el corto plazo, y especialmente en los segmentos más populares, todo indica que los autos manuales seguirán ocupando un lugar protagónico salvo que un modelo automático irrumpa en la lista de los más económicos.