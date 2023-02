Super Bowl: el millonario aviso en doble sentido para lanzar una pick up eléctrica

escuchar

Ram, la marca del Grupo Stellantis especializada en pick-ups, presentó ayer la 1500 REV: la versión definitiva de la 1500 Revolution, una camioneta eléctrica cuyo concept se había lanzado hace menos de dos meses. Para hacerlo, la empresa apeló a un comercial de 60 segundos cargado de mensajes con doble sentido y humor suelto, que se transmitió durante la tanda publicitaria del Super Bowl, el evento televisado más importante de Estados Unidos.

“¿Estás entusiasmado por comprar un auto eléctrico pero te preocupa que te deje insatisfecho?”, empieza preguntando satíricamente Jason Jones, el actor y comediante nominado a un Emmy que protagoniza el spot. “Podrías ser uno de los muchos estadounidenses preocupados por la electrificación prematura”.

Un dato no menor es que, según reportaron varias fuentes mediáticas de Estados Unidos, los 30 segundos publicitarios para el Super Bowl LVII estuvieron cotizados en un rango de entre US$6 millones/7 millones. Esto quiere decir que Ram pagó una suma aproximada de US$13 millones para transmitir su spot.

Pagaron US$13 millones por el spot publicitario

Creado por la marca Ram, la agencia Highdive y el director Ric Cantor, y producido por Interrogate, el spot apunta a responder las ansiedades y preocupaciones generalmente presentes en los consumidores antes de comprar un vehículo eléctrico. Entre ellas están el alcance, potencia y carga útil.

Para abordarlas, muestra a distintas parejas hablando sobre cómo perciben el cambio a la movilidad eléctrica. Los diálogos son breves pero no se privan de doble sentido, y se genera una analogía implícita entre las incógnitas y miedos de esta nueva forma de transporte y los problemas maritales que vienen con los años.

Así, Jones empieza enumerando algunos de los posibles indicadores de la llamada electrificación prematura. “Los síntomas pueden incluir el temor de no poder durar tanto como quisieras”.

“Antes había mucha carga... pero a veces desaparece”, dice el hombre de la primera pareja que aparece en el comercial. Su mujer agrega con crudeza: “Muchas veces desaparece”, a lo que él se defiende yendo a un lugar común: “Estuve con mucho trabajo”. En el comercial se los ve a ambos caminando por una ruta vacía, infiriendo que el auto se quedó sin batería inesperadamente en el medio de un viaje.

Ram 1500 Rev: así es la nueva camioneta eléctrica que llega en 2024

Otro de los síntomas, sigue Jones, es la inseguridad de no saber si va aguantar manejando la totalidad de su carga útil. “Amor, no sé si tengo la energía para esto”, confiesa un hombre a su mujer. “Soy aventurera, me gusta ir a fondo y hasta el final. No quiero tener que cuestionar si vamos a lograrlo”, dice ella.

La última preocupación planteada es la falta de confianza para obtener y mantener la autoridad. En este caso se ve a una pareja en un pequeño muelle pescando. El hombre parece tener dificultades para realizar la actividad. “¿Tener que parar cada vez que empezábamos a entusiasmarnos un poco? Para mí no era negocio”, admite la mujer frustrada mientras el hombre pone cara de humillación. “Era siempre una seguidilla de ‘Pará. Arrancá. Pará. Arrancá'”.

Jones termina explicando por qué la nueva Ram 1500 REV podría ser la solución a estos nuevos miedos. “Si la EP -electrificación prematura- es algo que te preocupa, podés visitar nuestro sitio web y enterarte de cómo la Ram 1500 REV, diseñada para extender el alcance satisfactoriamente, es adecuada para vos”.

La publicidad es parte del plan estratégico Stellantis Dare Forward 2030, que la automotriz fruto de la unión entre las exFCA (Fiat Chrysler) y PSA (Peugeot Citroën) diseñó para competir en el nuevo paradigma eléctrico. “Queremos aportar un poco de humor alegre a la conversación sobre los vehículos eléctricos de alta tecnología, una temática que suele tomarse con mucha seriedad”, dijo Olivier Francois, director de marketing global de Stellantis.

Por el momento sólo se compartieron fotos de la pick-up, que la muestran potente y futurista, pero no hay datos oficiales sobre su ficha técnica, y tampoco se habló del valor que tendrá. “La 1500 REV será la primera de una línea de soluciones electrificadas que se agregan a nuestra línea actual de camionetas. Estamos en un viaje de electrificación emocionante que hará que Ram supere a la competencia en las áreas que más les importan a los clientes: autonomía, carga útil, remolque y tiempo de carga”, indicó Mike Koval, CEO de Ram.

Ram 1500 REV, la pick-up eléctrica que llegaría en 2024

La primera transmisión oficial del comercial en el marco del evento deportivo más importante de Estados Unidos también marca la apertura de las reservas de un lugar en la fila virtual para adquirir una unidad. En cuanto a fecha de llegada prevista, Stellantis confirmó que la 1500 REV va a hacer su debut en el mercado automotor de Estados Unidos en 2024.

Mientras tanto, en la Argentina, Stellantis postergó hasta nuevo aviso el lanzamiento de la 1500 Rebel MildHybrid, la que sería su primera pick-up electrificada en el mercado local.