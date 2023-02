El fanatismo oculto de Pedro Pascal, protagonista de la serie éxito de HBO

escuchar

Pedo Pascal es un actor de éxitos. Trabajó en Game Of Thrones (2011), The Mandalorian (2019) y ahora protagoniza la serie éxito del momento: The Last Of Us (2023). Dicen en las redes que nunca formó parte de un proyecto en este formato que tenga una calificación menor a siete y más allá de si eso sea real o no, el fanatismo que existe en torno a esta personalidad es cada día más grande.

La serie, producto original creado como videojuego, toca temas muy profundos. Con la excusa de un mundo postapocalíptico con la humanidad doblegada por culpa de un hongo, se conocen historias, traumas, egoísmos y la búsqueda por un nuevo futuro. Pascal, interpretando a Joel, le dio a la ficción un tono que atrapa a nuevos espectadores y cautiva a quienes conocen a la historia gracias a los juegos.

Pero no todo es actuar en la vida del chileno. Él, al igual que otras tantas figuras públicas, es amante de los autos y aprovecha el tiempo que tiene libre para subirse a uno de sus favoritos y manejar un rato. Quizás su colección no sea la más ostentosa, más teniendo en cuenta que los actores de Hollywood eligen imponentes vehículos al momento de comprar. Pero cumple y a cualquiera le gustaría poder dar una vuelta detrás del volante de alguno de ellos.

Uno de los más destacados quizás sea el Mercedes-Benz CLK Class, una coupé de dos puertas que se descontinuó hace un tiempo pero sigue enamorando a fanáticos. Tiene un motor V8 de 5L y se lo vio al actor posando junto a él en varias oportunidades. Un auto en el que no entra una familia entera ni tampoco sirve para sobrevivir a una invasión zombie pero a cualquiera le gustaría manejar. Su precio ronda los US$72.380.

Mercedes-Benz CLK-Class, uno de los autos más interesantes del actor - Imagen ilustrativa Roman Belogorodov - Shutterstock

En paralelo está el Porsche 356 de 1952 que se vendía en versión coupé y roadster. Motor de 1.3L, apenas llegaba a 70CV pero es considerado uno de los vehículos clásicos más importantes de la historia. Su precio, sin embargo, no es demasiado elevado: cotiza, según páginas especializadas, a US$4250.

Un clásico dentro del garage de Pedro Pascal

Parece ser que Pedro Pascal tiene una marca favorita y es Mercedes-Benz. Al antes mencionado se suma el G63 AMG que es, además, el más usado por el actor. Se trata del auténtico todoterreno con tracción 4x4 de lujo que se vende con un motor V8 de 4L. Es el más caro que tiene el intérprete y cuesta cerca de US$157.500.

Mercedes G63 AMG, el favorito del intérprete - Imagen ilustrativa Shutterstock

Y si hay un auto que cualquier fierrero va a saber apreciar es el Dodge Challenger SRT. Veloz, potente, histórico y, para los cinéfilos, aparece en algunas películas de la saga Rápido y furioso (2001). Este muscle car descansa en el garage privado de Pascal y tiene un valor que ronda los US$32.827.

Dodge Challenger, el muscle car americano que Pedro Pascal tendría en su colección Sport car hub - Shutterstock

LA NACION