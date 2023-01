Elvis y Priscilla Presley y su amor por los Cadillac: la obsesión del cantante y su extraña generosidad

escuchar

El mundo está conmocionado por el fallecimiento de Lisa Marie Presley y la historia que la joven, Priscilla y el propio Elvis protagonizaron en sus años de vida. Ya habrá tiempo para entrañarse en el pasado de una de las familias más famosas de la historia de la música pero si hay algo que nunca fue un secreto fue la pasión del Rey y los suyos por los autos.

En rigor de verdad, no eran “los autos” sino “el auto”. Al autor de “Jailhouse Rock” o “Can’t Help Falling In Love”, entre grandes otros, le encantaban los modelos Cadillac y desde que la música le permitió acuñar grandes sumas de dinero, hizo todo lo posible por tener la mayor cantidad de autos posible y que su familia también lo hiciera.

El primer Cadillac que llegó a su vida -su primer auto fue un Lincoln de 1941- fue el flamante Fleetwood 60 de 1954 que tuvo una particularidad que marcó la historia de esta pasión: era de color “rosa Elvis”. Según contó en entrevistas posteriores, el día que lo compró “lo estacionó afuera de su hotel y se quedó toda la noche despierto; simplemente mirándolo”. “Era el auto más hermoso que había visto en mi vida”, narraba.

Uno de los Cadillac rosas de Elvis Presley es exhibido en algunas exposiciones de los Estados Unidos Imagen de archivo

Pero un desperfecto técnico rompió esa relación de amor muy pronto. La plata no era un problema para quien ya ostentaba el título del “Rey del Rock and Roll”, por lo que cuando su primer Cadillac quedó inutilizable por un incendio originado en los frenos, se acercó a un concesionario y compró otro. Ese no fue originalmente rosa pero Elvis se encargó de que se lo pintaran.

Su segundo Fleetwood no fue para él sino para su madre. El problema era que Gladys Presley no sólo no sabía manejar sino que tampoco tenía licencia, por lo que el vehículo pasó años acumulando polvo en un garage.

Elvis Presley junto a su madre, a quien le regaló el segundo Cadillac que compró Imagen de archivo

Así se podrían enumerar varios casos, todos con una anécdota especial. Por ejemplo, narran sus hallegados que el cantante le compró un Cadillac a cada uno de sus 15 amigos, además de a una mujer que pasaba por la calle en el año 1975.

Se cuenta, también, que Elvis Presley tuvo cerca de 200 Cadillacs a lo largo de toda su vida, muchos de los cuales quedaron en los garages privados de su familia tras su muerte y otros tantos fueron regalados por él mismo a sus amigos y conocidos en épocas pasadas.

La unión entre uno de los intérpretes más importantes de la historia de la música y el modelo de vehículos persistió aún el día de su entierro. El cuerpo de Elvis fue trasladado en un Miller Meteor -Cadillac- en una caravana escoltada por otros tantos vehículos de la misma línea para darle el último adiós.

Uno de los Cadillac, a subasta

Muchos pueden decir que tienen en sus manos un Cadillac que perteneció a Elvis. Sin embargo, ese porcentaje también puede afirmar haberlo conocido. Es una combinación digna de una larga cena, llena de anécdotas y cosas para contar.

El vehículo fue comprado por Elvis por una suma cercana a los US$12.000 Imagen de archivo

No obstante, los que nacieron tiempo después o no tuvieron la fortuna de cruzarse íntimamente al Rey tuvieron la oportunidad de adquirir uno de sus autos hace poco cuando, en enero de 2022, desde la firma Car & Classic, subastaron un Cadillac Fleetwood Brougham de 1975 que manejó el propio músico.

El interior se conservaba en su estado original Imagen de archivo

Este, al igual que otros tantos, también fue un regalo. En 1976, apenas unos meses después de haberlo comprado, Elvis se lo regaló a su médico personal, quien lo tuvo en su poder durante diez años. Venta mediante y un poco de pasamanos, cambió de dueño dos veces y se vendió en una subasta privada en 2022.