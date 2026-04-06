Es el nieto del creador de Toyota, el consejo que le cambió la vida y la insólita decisión que tomó para cumplir su sueño

En una gran automotriz, el poder suele hablar en otro idioma: margen operativo, utilización de planta, costo por unidad, rotación de inventario. En Nürburgring el lenguaje es otro, se discute temperatura, fatiga, frenos, reflejos, velocidad.

Para conectar esos dos mundos apareció “Morizo”, un nombre que no figuraba en el organigrama, pero terminó diciendo mucho sobre cómo Toyota entendió —o quiso volver a entender— qué significa fabricar autos.

Akio Toyoda adoptó el pseudónimo de "Morizo" para poder correr (Toyota Gazoo Racing)

“Morizo” es el pseudónimo que Akio Toyoda usa cuando se pone casco y maneja en competición. Hoy la asociación ya es pública y hasta celebrada dentro del universo Gazoo Racing. Pero el origen del alias no tuvo épica de marketing, sino que nació de la incomodidad, críticas y necesidad de protección.

Del escritorio a las pistas

Por insistir en participar en actividades de carrera consideradas “peligrosas”, Toyoda recibió cuestionamientos dentro y fuera de la compañía, por lo que adoptó ese nombre para disminuir su visibilidad y quedar menos expuesto.

Akio Toyoda adoptó el pseudónimo para evitar las críticas Eugene Hoshiko - AP

En 2007 la incursión en Nürburgring no era una actividad oficialmente reconocida por la compañía, por lo que el equipo no podía usar “Toyota” en su nombre y la intención de Toyoda de correr no encontraba comprensión suficiente. Su “única opción” fue competir como Morizo.

Hiromu Naruse, histórico piloto de pruebas y maestro de Morizo (Toyota Gazoo Racing)

Ese detalle importa más de lo que parece. Porque un seudónimo, en este caso, no fue una excentricidad. Fue la manera de abrir un espacio que la estructura formal no tenía. Akio Toyoda —hoy chairman de Toyota Motor Corporation— necesitó un nombre alternativo para hacer algo que, en términos estrictamente corporativos, podía verse como impropio para un ejecutivo de su rango: correr.

El pseudónimo se convirtió en un emblema Kazushi Kurihara - Kyodo News

Las curvas no mienten

La historia de Morizo, en realidad, empieza antes del alias y de la pista. Empieza con una escena incómoda, casi pedagógica. Hiromu Naruse, histórico piloto de pruebas de Toyota, le comentó al descendiente del fundador de la compañía algo que todavía resuena como una advertencia para cualquier directivo de la industria.

“La fabricación de automóviles no se debate con palabras y datos; las discusiones deben centrarse en vehículos reales que se puedan tocar y ver de primera mano”.

Hiromu Naruse fue clave en la concepción de vehículos deportivos de la automotriz japonesa (Toyota Motor Corporation)

A partir de ahí, Toyoda pasó de ser un amante de los autos a otra ambición, convertirse en alguien capaz de evaluar correctamente un auto y tener las capacidades de ser el “árbitro final” de los vehículos de Toyota.

Naruse se incorporó a la compañía en 1963 y llegó a ser “Master Driver”, el rango más alto entre los más de 300 pilotos de pruebas de Toyota. Fue uno de los mejores pilotos japoneses en cuanto a años y vueltas en Nürburgring. El 23 de junio de 2010 falleció en un accidente automovilístico durante unas pruebas de vehículos en las afueras del famoso circuito alemán.

Hiromu Naruse fue duranre muchos años el Master Driver de Toyota, el rango más alto entre los pilotos de prueba (Toyota Motor Corporation)

Esa transición es el corazón del personaje Morizo. No se trata solo de un presidente que corre por hobby. Se trata de un líder que acepta que hay una parte del negocio que no se entiende desde la sala de reuniones. Y esa parte no es menor, es el producto.

Por eso Nürburgring ocupa un lugar casi doctrinario en esta historia. Toyota Times cuenta que en 2007, junto con Naruse y otros probadores, lanzaron GAZOO Racing y fueron a las 24 Horas con una idea que no era “ir a ganar”, sino “entrenar personas y autos”.

No todo lo importante está en una planilla

La frase es crucial porque define una filosofía industrial, no solo deportiva. Entender a las carreras como herramienta de desarrollo técnico y humano.

En ese relato aparece otra máxima, heredada de Naruse, que luego se volvió una de las claves del imaginario Toyota: “las rutas hacen los autos”. En Nürburgring, donde aflora lo que no aparece en un test estándar, el auto se revela y la organización también.

Ahí está, quizá, la diferencia entre una automotriz eficiente y una apasionada. La eficiente puede medir muy bien; la apasionada, además, se expone a aprender donde duele.

El maestro junto a su alumno (Toyota Motor Corporation)

El repaso del origen de Gazoo Racing se remonta a aquel debut de 2007, que vino acompañado por una “sensación de humillación”. Mientras marcas rivales —sobre todo europeas— ponían a prueba en carrera autos en desarrollo, Toyota no tenía siquiera un deportivo de ese tipo en su gama. No era solo una desventaja deportiva, era una alarma cultural sobre la pérdida de capacidades para hacer ciertos autos.

Ese pasaje permite leer a Morizo como algo más que un alias de pista. Representa una forma de gestión que reintroduce fricción en compañías gigantes, donde la escala puede anestesiar la búsqueda de mejora.

El cronómetro no respeta organigramas

También por eso el seudónimo conserva valor aun cuando ya no es un secreto. Toyota Times señala que hoy “Morizo” cumple otra función: bajar barreras y permitir que Akio Toyoda exprese con más naturalidad lo que siente como “car lover”, algo más difícil cuando habla como presidente.

En las corporaciones, el lenguaje del cargo suele estar más enfocado en el negocio que en el lenguaje del producto. Morizo aparece, entonces, como una licencia para volver a hablar en primera persona del manejo, de la reacción del auto, del placer y de la exigencia.

El entonces presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, sonríe durante una conferencia sobre la estrategia de la empresa en relación al desarrollo de baterías y vehículos eléctricos, en Tokio, el martes 14 de diciembre de 2021. (AP foto/Eugene Hoshiko)

¿Puede una automotriz deportiva ser dirigida por alguien que no ama conducir? Toyota no dice que todos sus ejecutivos deban correr. Pero sí construyó, alrededor de Toyoda, una narrativa institucional donde el manejo al límite no es un capricho sino una forma de conocimiento.

Y en esa lógica, quien firma balances también se expone a la verdad del volante, a la información que no entra en una planilla, pero termina definiendo si un auto emociona, resiste y merece existir.

El CEO de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, pronuncia un discurso en el escenario del Salón del Auto de Tokio el viernes 13 de enero de 2023, en Chiba, Japón (AP Foto/Eugene Hoshiko)

La potencia simbólica que Morizo le brindó a la compañía reside ahí. No en el disfraz, sino en lo que permitió. Un líder de una de las automotrices más grandes del mundo necesitó esconder su nombre para correr; después, con ese mismo nombre, ayudó a legitimar dentro de la empresa la idea de que la pasión también puede ser un proceso.

Que el motorsport no es solo reputación, sino formación. Que la línea de montaje y el circuito no son universos separados, sino dos estaciones del mismo aprendizaje.