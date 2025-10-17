Estos son los 10 modelos de autos usados más baratos

La venta de vehículos usados dio la sorpresa y en medio de tensiones económicas en el país, registró 171.364 unidades transferidas, el mejor número de cualquier septiembre del que se tenga registro, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Por lo tanto, este número es un 5,45% mayor que en igual mes de 2024 (cuando se registraron unas 162.515).

Además, el crecimiento no es solo interanual. Si lo comparamos con agosto (que marcó unas 167.525 unidades), el crecimiento llega al 2,29%. En total, en el período enero-septiembre 2025 se transfirieron 1.436.656 unidades, un aumento del 13,84% con respecto a igual período de 2024 (1.262.016 vehículos).

En esa misma línea, septiembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado, ya que se comercializaron 9313 unidades del modelo alemán. En medio del furor por los vehículos que se está experimentando en el mercado de los usados, estos son los 10 más baratos en la Argentina:

Los 10 autos usados más baratos de la Argentina

Si bien los precios varían según se compren en plataformas, agencias o entre particulares, para el siguiente análisis se tomaron modelos de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y se utilizó la base de datos de la CCA para determinar los precios para una mayor precisión:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.848.000

$7.848.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.363.000

$8.363.000 Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $8.392.000

$8.392.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.644.000

$8.644.000 Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $8.763.000

$8.763.000 Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $8.777.000

$8.777.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.020.000

$9.020.000 Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive: $9.612.000

$9.612.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $10.815.000

$10.815.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.228.000

El Fiat Uno sigue siendo de los modelos más económicos que se puede conseguir en la Argentina

“Después de un agosto con ventas en baja, septiembre nos sorprendió convirtiéndose en el mejor septiembre desde que se tiene registro, con un volumen superior a las 171.364 unidades”, manifestó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país”, mencionó el directivo.

Los 10 autos usados más vendidos en agosto 2025

El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores. El Volkswagen Gol mantiene el liderazgo indiscutido, mientras que la Toyota Hilux y la Ford Ranger ratifican la importancia de las pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.

VW Gol y Trend: 9313

9313 Toyota Hilux: 6292

6292 Corsa y Classic: 4843

4843 Ford Ranger: 4633

4633 VW Amarok: 4602

4602 Ford EcoSport: 3620

3620 Peugeot 208: 3529

3529 Toyota Corolla: 3379

3379 Fiat Palio: 3141

3141 Ford Fiesta: 2917