Estos son los 10 SUV más baratos en febrero 2026

El año comenzó con un buen nivel de actividad en término de ventas de 0km y quienes evalúan la comprarse uno empiezan a repasar valores, equipamiento y opciones disponibles. En ese escenario, el segmento de los Sport Utility Vehicle (SUV) continúa consolidándose como uno de los más dinámicos y demandados del mercado automotor en la Argentina.

En ese contexto, habiéndose comunicado las listas de precios oficiales de las distintas automotrices, estos son los 10 SUV más baratos del mercado local en febrero de 2026. Para este ranking sólo se tomaron en cuenta las versiones más accesibles de cada modelo, es decir, las de menor equipamiento:

JAC S2: US$19.900

US$19.900 Citroën Basalt: $32.090.000

$32.090.000 Chevrolet Spin: $35.116.900

$35.116.900 Volkswagen Tera: $36.755.250

$36.755.250 Renault Kardian: $36.860.000

$36.860.000 Fiat Pulse: $36.860.000

$36.860.000 Citroën Aircross: $36.900.000

$36.900.000 Chevrolet Tracker: $39.159.900

$39.159.900 Renault Duster: $42.230.000

$42.230.000 Chevrolet Spark: $42.529.900

El listado registró una variación promedio del 0,6% y una de las particularidades es que ningún modelo redujo su precio. La mayoría se mantuvo sin cambios o registró aumentos inferiores al 2%; de hecho, el mayor incremento correspondió al Renault Duster, con una suba del 2%. Se trata, en todos los casos, de porcentajes por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que fue del 2,9%.

En la cima del ranking se mantuvo el JAC S2, un SUV de origen chino que conservó su valor de lista de US$19.900 y, por la cotización del tipo de cambio del dólar, se posicionó como la opción más económica del segmento.

JAC S2

En el segundo lugar tampoco hubo cambios y se mantuvo el Citroën Basalt, SUV que supo liderar este ranking y que hoy registra un precio de lista de $32 millones. Este modelo en febrero registró un aumento del 0,5%.

Citroen basalt Pedro Bicudo

El podio lo completa el Chevrolet Spin, el SUV de siete plazas, que en febrero de 2026 se comercializa a $35,1 millones, ya que mantuvo el mismo precio respecto del mes anterior.

Chevrolet Spin

Los SUV más comercializados en enero de 2026

Una de las particularidades del mercado del año pasado, que cerró con más de 600.000 unidades vendidas según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), es que el segmento SUV representó más del 30% del total.

Este año, el segmento promete no quedarse atrás y en el ranking ya aparecen nuevas propuestas que arribaron al mercado durante el año pasado, como el Volkswagen Tera, un crossover del segmento B. En ese contexto, y sin diferenciar entre segmentos, a continuación se detallan los SUV más vendidos en enero en la Argentina: