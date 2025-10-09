Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2025

El segmento es uno de los más populares en la Argentina y foco de exportación industrial; cual es el modelo más económico
Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 4,5% este mes. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no sufrieron cambios.
Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que cotiza a $45.712.300; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que tienen un monto de $93.456.700. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $47.106.000
- DX AT: $48.423.000
- SR MT: $54.017.000
- SR AT: $56.466.000
- SRV AT: $64.495.000
- SRX AT: $74.519.000
4X4:
- DX MT: $55.170.000
- DX AT: $56.712.000
- SR MT: $63.468.000
- SR AT: $66.207.000
- SRV AT: $72.974.000
- SRV+ AT: $76.352.000
- SRX AT: $80.666.000
- GR-Sport AT: $85.343.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $47.485.500
- XLS MT: $55.014.400
- XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320
4X4:
- XL: $54.496.930
- XLS V6 3.0L: $66.624.100
- Black MT: $64.709.500
- XLT Biturbo AT: $68.673.630
- LTD Biturbo AT: $74.356.920
- LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $51.773.850
- Comfortline TDI MT: $57.446.800
- Comfortline TDI AT: $62.711.600
- Highline TDI MT: $63.543.650
- Highline TDI AT: $69.746.550
4X4:
- Trendline TDI MT: $59.964.650
- Comfortline V6 AT: $74.461.900
- Highline V6 AT: $87.297.300
- Extreme V6 AT: $93.166.550
- Hero V6 AT: $93.166.550
- Black Style V6 AT: $93.456.700
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $45.712.300
- S AT: $48.538.300
- XE MT: $58.893.200
- XE AT: $62.501.900
- Platinum AT: $63.308.300
4X4:
- S MT: $51.035.700
- XE MT: $58.584.900
- X-Gear AT: $58.643.600
- Platinum AT: $68.610.500
- Pro4X AT: $70.594.500
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $46.952.900
4X4:
- WT MT: $53.688.900
- WT AT: $55.702.900
- Z71 AT: $63.356.900
- LTZ AT: $68.881.900
- HC AT: $72.760.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort 2.3 MT: $48.340.000
- Emotion 2.3 MT: $52.330.000
- Intens 2.3 MT: $56.740.000
- Intens 2.3 AT: $58.830.000
4X4:
- Confort 2.3 MT: $53.750.000
- Emotion 2.3 MT: $58.250.000
- Intens AT: $62.330.000
- Intens Noir 2.3 MT: $61.540.000
- Intens Noir 2.3 AT: $64.330.000
- Iconic 2.3 AT: $64.009.050
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $46.726.000
4X4:
- Endurance MT: $49.454.000
- Freedom MT: $54.457.000
- Freedom Plus AT: $59.800.000
- Ranch AT: $64.575.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
