Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2025

Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 4,5% este mes. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no sufrieron cambios.

Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que cotiza a $45.712.300; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que tienen un monto de $93.456.700. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $47.106.000

$47.106.000 DX AT: $48.423.000

$48.423.000 SR MT: $54.017.000

$54.017.000 SR AT: $56.466.000

$56.466.000 SRV AT: $64.495.000

$64.495.000 SRX AT: $74.519.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $47.106.000

4X4:

DX MT: $55.170.000

$55.170.000 DX AT: $56.712.000

$56.712.000 SR MT: $63.468.000

$63.468.000 SR AT: $66.207.000

$66.207.000 SRV AT: $72.974.000

$72.974.000 SRV+ AT: $76.352.000

$76.352.000 SRX AT: $80.666.000

$80.666.000 GR-Sport AT: $85.343.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $47.485.500

$47.485.500 XLS MT: $55.014.400

$55.014.400 XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320

El modelo estadounidense se consigue desde los $47.485.500

4X4:

XL: $54.496.930

$54.496.930 XLS V6 3.0L: $66.624.100

$66.624.100 Black MT: $64.709.500

$64.709.500 XLT Biturbo AT: $68.673.630

$68.673.630 LTD Biturbo AT: $74.356.920

$74.356.920 LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $51.773.850

$51.773.850 Comfortline TDI MT: $57.446.800

$57.446.800 Comfortline TDI AT: $62.711.600

$62.711.600 Highline TDI MT: $63.543.650

$63.543.650 Highline TDI AT: $69.746.550

4X4:

Trendline TDI MT: $59.964.650

$59.964.650 Comfortline V6 AT: $74.461.900

$74.461.900 Highline V6 AT: $87.297.300

$87.297.300 Extreme V6 AT: $93.166.550

$93.166.550 Hero V6 AT: $93.166.550

$93.166.550 Black Style V6 AT: $93.456.700

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $51.773.850 en agosto

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $45.712.300

$45.712.300 S AT: $48.538.300

$48.538.300 XE MT: $58.893.200

$58.893.200 XE AT: $62.501.900

$62.501.900 Platinum AT: $63.308.300

4X4:

S MT: $51.035.700

$51.035.700 XE MT: $58.584.900

$58.584.900 X-Gear AT: $58.643.600

$58.643.600 Platinum AT: $68.610.500

$68.610.500 Pro4X AT: $70.594.500

La Frontier figura desde los $45.712.300 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $46.952.900

4X4:

WT MT: $53.688.900

$53.688.900 WT AT: $55.702.900

$55.702.900 Z71 AT: $63.356.900

$63.356.900 LTZ AT: $68.881.900

$68.881.900 HC AT: $72.760.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $46.952.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort 2.3 MT: $48.340.000

$48.340.000 Emotion 2.3 MT: $52.330.000

$52.330.000 Intens 2.3 MT: $56.740.000

$56.740.000 Intens 2.3 AT: $58.830.000

4X4:

Confort 2.3 MT: $53.750.000

$53.750.000 Emotion 2.3 MT: $58.250.000

$58.250.000 Intens AT: $62.330.000

$62.330.000 Intens Noir 2.3 MT: $61.540.000

$61.540.000 Intens Noir 2.3 AT: $64.330.000

$64.330.000 Iconic 2.3 AT: $64.009.050

La Alaskan se puede conseguir desde los $48.340.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $46.726.000

4X4:

Endurance MT: $49.454.000

$49.454.000 Freedom MT: $54.457.000

$54.457.000 Freedom Plus AT: $59.800.000

$59.800.000 Ranch AT: $64.575.000

La Fiat Titano figura desde los $46.726.000

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

US$32.000 T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697