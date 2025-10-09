LA NACION

Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2025

El segmento es uno de los más populares en la Argentina y foco de exportación industrial; cual es el modelo más económico

Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 4,5% este mes. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no sufrieron cambios.

Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que cotiza a $45.712.300; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que tienen un monto de $93.456.700. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:

Toyota Hilux

4X2:

  • DX MT: $47.106.000
  • DX AT: $48.423.000
  • SR MT: $54.017.000
  • SR AT: $56.466.000
  • SRV AT: $64.495.000
  • SRX AT: $74.519.000
4X4:

  • DX MT: $55.170.000
  • DX AT: $56.712.000
  • SR MT: $63.468.000
  • SR AT: $66.207.000
  • SRV AT: $72.974.000
  • SRV+ AT: $76.352.000
  • SRX AT: $80.666.000
  • GR-Sport AT: $85.343.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL: $47.485.500
  • XLS MT: $55.014.400
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320
4X4:

  • XL: $54.496.930
  • XLS V6 3.0L: $66.624.100
  • Black MT: $64.709.500
  • XLT Biturbo AT: $68.673.630
  • LTD Biturbo AT: $74.356.920
  • LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $51.773.850
  • Comfortline TDI MT: $57.446.800
  • Comfortline TDI AT: $62.711.600
  • Highline TDI MT: $63.543.650
  • Highline TDI AT: $69.746.550

4X4:

  • Trendline TDI MT: $59.964.650
  • Comfortline V6 AT: $74.461.900
  • Highline V6 AT: $87.297.300
  • Extreme V6 AT: $93.166.550
  • Hero V6 AT: $93.166.550
  • Black Style V6 AT: $93.456.700
Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $45.712.300
  • S AT: $48.538.300
  • XE MT: $58.893.200
  • XE AT: $62.501.900
  • Platinum AT: $63.308.300

4X4:

  • S MT: $51.035.700
  • XE MT: $58.584.900
  • X-Gear AT: $58.643.600
  • Platinum AT: $68.610.500
  • Pro4X AT: $70.594.500
Chevrolet S10

4X2:

  • WT MT: $46.952.900

4X4:

  • WT MT: $53.688.900
  • WT AT: $55.702.900
  • Z71 AT: $63.356.900
  • LTZ AT: $68.881.900
  • HC AT: $72.760.900
Renault Alaskan

4X2:

  • Confort 2.3 MT: $48.340.000
  • Emotion 2.3 MT: $52.330.000
  • Intens 2.3 MT: $56.740.000
  • Intens 2.3 AT: $58.830.000

4X4:

  • Confort 2.3 MT: $53.750.000
  • Emotion 2.3 MT: $58.250.000
  • Intens AT: $62.330.000
  • Intens Noir 2.3 MT: $61.540.000
  • Intens Noir 2.3 AT: $64.330.000
  • Iconic 2.3 AT: $64.009.050
Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT: $46.726.000

4X4:

  • Endurance MT: $49.454.000
  • Freedom MT: $54.457.000
  • Freedom Plus AT: $59.800.000
  • Ranch AT: $64.575.000
JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus

  • T60 4x2 MT: US$32.000
  • T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
