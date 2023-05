La inigualable colección de autos de Michael Jordan: en el garage como en la cancha

escuchar

Michael Jeffrey Jordan, también conocido como el GOAT (Great Of All Times) por su título mundial como mejor basquetbolista de todos los tiempos, se convirtió este año oficialmente en un sexagenario. Seis veces ganador de la NBA y responsable de la inmortalización del número 23, el superhombre ya es parte de leyenda en el mundo del deporte. Sus casi dos metros de altura, sin embargo, albergan más de una debilidad. Una de ellas, bien conocida por los paparazzis y por los medios, son los fierros. En particular y en línea con su ex-oficio: los superdeportivos.

Entre las marcas que forman parte de su repertorio casi religioso saltan los nombres de Ferrari, McLaren, Bugatti y Porsche, entre otros. A continuación una lista de varias de las joyas que el mito del básquet guarda en su garage.

Hennessey Venom F5 Roadster

La última joya que adquirió MJ: Hennessey Venom F5 Roadster.

El primero enunciado en esta lista es el último que Jordan adquirió, posiblemente para celebrar la llegada de sus 60 años. Se trata de nada más ni nada menos que un Hennessey Venom F5 Roadster, un modelo superdeportivo e híper exclusivo del cual solo se fabricaron 30 unidades en todo el mundo. El ejemplar de la estrella es descapotable. Para esto, la firma premium tuvo que hacer ajustes que resultaron en un aumento de 45 kilos a la estructura de la nave, que cerró en 1430 kilos.

Con una carrocería de fibra de carbono y un acabado negro brillante, con detalles en forma de líneas amarillas y llantas también negras, la nave cuenta con un motor V8 Fury de 6.6 litros que entrega 1842 CV a 8000 revoluciones por minuto y 1617 Nm de par a 5000, asociado a una caja automática de siete velocidades y un solo embrague. Con esta motorización, el descapotable puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos y alcanzar una velocidad máxima de cerca de 500 km/h.

Un detalle exclusivo para fanáticos de los fierros, y en particular de los motores estéticos, es que el la zona donde está el V8 está cubierta por un vidrio templado que, además de mejorar el sistema de refrigeración, ofrece una vista deluxe de la mecánica.

El Instagram de la firma automotor, Hennessey Performance, compartió en su feed una foto junto con la leyenda y actual propietario del icónico modelo que, dicho sea de paso, está valorado en un precio de base de US$3 millones.

Chevrolet y una historia de amor con los Corvette

Dentro de sus debilidades, la eminencia del básquet reserva un lugar especial de su corazón a los Chevrolet Corvette de las décadas de los 80 y 90. De los que se le conocen hay un Corvette C4 del año 1984, conocido por ser el primer auto premium de Jordan cuando arrancó en la NBA. Alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.

Jordan fue también padre de un Corvette ZR1 con fecha de fábrica de 1993 color rojo y de otro igual pero dorado y con una patente especial: “JUMP 23″, por su número de camiseta. Este último albergaba un V8 de 5,7 litros y 405 CV.

Corvette C4

También tuvo un Corvette C5 negro del año 1997, arriba del cual se lo vio varias veces llegar a los entrenamientos de Berto Field, con un motor de ocho cilindros y 345 CV.

En sintonía con la marca de General Motors y como parte de un contrato comercial de Air con Chevrolet en los años 90, MJ también fue visto arriba de un Blazer, un SUV de primera generación, con un motor V6 y 200 CV.

Porsche 930 Turbo Cabriolet

Porsche es una de las firmas que, en general, no falta en la colección de autos de los verdaderos aficionados. Para cumplir con esta premisa, Jordan sumó a su repertorio un 930 Turbo Cabriolet “Flat Nose”, con fecha de fábrica de 1989. Se dice que las zapatillas Air Jordan VI están inspiradas en este modelo. Su velocidad máxima es de 281 km/h. Su valor estimado está por arriba de los US$144.500.

Aston Martin DB7

Aston Martin DB7 Volante

Ya en su último tramo como jugador de básquet activo adquirió un Aston Martin DB7 Volante con fecha del año 2001. Arriba de este auto se movía por Washington cuando se convirtió en el propietario de la franquicia de los Washington Wizards de la NBA. Su velocidad máxima era de 266 km/h. En el momento en el que se comercializaba su valor rondaba los US$140.000.

Bentley Continental GT

Bentely Continental GT

Otro modelo también parte del tesoro automotor que forjó en los últimos 20 años es el Bentley Continental GT con fecha de fábrica del año 2005. Aparentemente, las zapatillas Jordan XXI están inspiradas en el interior de este modelo y en su suave suspensión, que tiene un motor W12 que alcanza una velocidad máxima de 306 km/h. Su valor estaba rondaba los US$90.000.

McLaren-Mercedes SLR 722

Cuando se habla de deportivos y alta velocidad, la firma McLaren tampoco puede ignorarse. En este caso el bebé de Jordan es un McLaren-Mercedes SLR 722, una edición limitada del superdeportivo que la eminencia del básquet compró por más de US$700.000. Es un modelo del año 2007 y alcanza una velocidad 337 km/h.

Bugatti Veyron Sang Noir

Bugatti Veyron Sang Noir

El Bugatti Veyron Sang Noir, modelo de la firma de alta gama del cual solo existen 12 unidades, también pertenece a estos dos metros de talento y estuvo, en su momento, valorado en US$2 millones. Su nombre significa sangre negra en francés y es una edición especial del EB 16.4 Veyron de la firma. El ejemplar de Jordan se creó en el 2010 y alcanza una velocidad máxima de 407 km/h.

Ferrari

MJ tiene más de un Ferrari en su repertorio.

Para finalizar, y no podía ser de otra manera, está Ferrari. Jordan no es el primer ni será el último famoso en sumar una joya made in Maranello a su colección. De la firma posee más de un modelo.

En primer lugar está el emblemático 512 TR, también conocida como Ferrari Testarossa. Con fecha de fábrica de 1992, su motorización es de un V12 de casi cinco litros y 390 CV de potencia, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 314 km/h. Como en otros de los modelos enumerados, su patente esconde un guiño especial: “M-AIR-J”, por su apodo en la cancha. También cuenta con un 550 Maranello y un 599 GTB Fiorano.

Ferrari 512 TR.

LA NACION