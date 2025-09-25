Lanzan un nuevo SUV de 7 asientos con foco en el bajo consumo

La industria automotriz argentina atraviesa un momento positivo en materia de ventas, impulsada por varios factores como la reaparición de la financiación con tasas bajas como herramienta de compra y una mayor apertura del mercado, que facilita el ingreso de nuevas marcas y modelos, potenciando así la competitividad.

En este contexto, DFSK —uno de los tres gigantes de la fabricación de autos en China— presentó en la Argentina el E5, su primer SUV híbrido enchufable (PHEV) de origen chino en el país.

“Desde algunos meses logramos consolidar la marca y poner una oferta tanto de vehículos comerciales como de pasajeros. Si bien ya había algunos modelos, queríamos presentar esta nueva estrategia y este nuevo producto”, comentó Martín Torilo, director de Nuevos Negocios de Movilidad de DFSK.

“Estamos realmente muy contentos de presentar en la Argentina esta nueva generación de vehículos con mecánica PHEV. De esta forma seguimos ratificando nuestro compromiso de ofrecer soluciones de movilidad más sustentables, un camino que iniciamos hace tiempo con el utilitario EC35“, sostuvo Santiago Sporleder, gerente Comercial de DFSK Argentina.

Cómo es el DFSK E5

En su exterior, el DFSK E5, que en principio llega en una única versión, presenta un diseño exterior pensado para combinar funcionalidad y estilo contemporáneo. A su vez, cuenta con una silueta aerodinámica que mejora la eficiencia en el consumo de combustible y la estabilidad en la conducción, según afirma la marca.

Este vehículo se fabrica robotizado y con muy poca intervención humana

La parrilla frontal cuenta con acabados en cromo y detalles en negro brillante y unos faros full LED. Lateralmente, equipa unas llantas de aleación de 18 pulgadas y espejos retrovisores ajustables y rebatibles eléctricamente, con luces incorporadas. Desde una visión trasera, el diseño continúa con líneas horizontales y con un spoiler superior que le aporta un tinte deportivo.

El baúl tiene un volumen de 187 litros, que se puede extender hasta los 934 litros con los asientos de la tercera hilera rebatidos. En lo que refiere a sus dimensiones, el DFSK E5 tiene 4,76 m de largo, 1,86 m de ancho, 1,71 m de alto y 2,75 m de distancia entre ejes.

El modelo cuenta con sensores de estacionamiento traseros XIAXIANKUAN

Puertas adentro, este SUV cuenta con techo solar con apertura eléctrica, butacas delanteras con regulación eléctrica, calefaccionadas y ventiladas, un tablero instrumental de 7 pulgadas y una central multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica.

Debajo del capot está la verdadera novedad, ya que equipa un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor naftero aspirado de 1.5L de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 100 CV a 6000 rpm y 128 Nm de par a 4500 rpm, al que se une otro eléctrico que produce 130 kW (174 CV) y 300 Nm de torque, para lograr una potencia combinada de 217 CV (162 kW). La transmisión es una e-CVT y la tracción es delantera.

En cuanto al rendimiento este vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y tiene una aceleración máxima de 165 km/h.

El encendido es por botón

Por su parte, la batería es de iones de litio y tiene una capacidad de 17,52 kWh, y, al 100%, permite una autonomía en modo puramente EV de más de 85 km —pero en uso combinado tiene una autonomía de unos 1150 kilómetros—, lo cual lo vuelve ideal para trayectos diarios y urbanos de corta y media distancia, con poco gasto de combustible. La recarga del 20 al 80% demanda unas tres horas en cargadores de mediana potencia.

En términos de seguridad, cuenta con frenos a discos con ABS y EBD en las cuatro ruedas, cuatro airbags, control de velocidad crucero, control de estabilidad electrónico, monitoreo de presión de neumáticos, sistema antirrobo, asistencia al frenado de urgencia, control de tracción, inmovilizador de motor, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, auto-hold, sonido de advertencia de vehículo a baja velocidad para peatones y bloqueo mecánico de seguridad para niños.

La distancia entre ejes es de 2,75 metros

En una primera etapa, el DFSK E5 se ofrece en un único nivel de equipamiento y en tres colores: Blanco Nieve, Gris Plateado y Negro Ónix. Por último, este vehículo cuenta con una garantía de seis años o 150.000 kilómetros y la batería del sistema híbrido también ofrece una garantía de 6 años o 150.000 km.