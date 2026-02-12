Lanzan una nueva moto que promete bajo costo de mantenimiento al mercado argentino

Kymco, la marca líder global en el segmento de scooters, reforzó su presencia en la Argentina con el lanzamiento del nuevo Super 8 150 CBS. Introducido por Grupo Corven, su representante local, el scooter está concebido para la movilidad urbana, destacándose por una estética deportiva y la promesa de practicidad y un bajo costo de mantenimiento.

El Kymco Super 8 150 CBS equipa un motor OHC de cuatro tiempos, monocilíndrico, con una cilindrada de 150 cc. La refrigeración es por aire forzado mediante turbina y la alimentación se realiza a través de carburador. Desarrolla una potencia máxima de 10,3 HP a 7000 rpm, gestionada por una transmisión automática tipo CVT. El sistema de arranque es doble, tanto eléctrico como por pedal.

En cuanto a sus dimensiones, el scooter declara 121 kg de peso. Sus medidas son 2035 mm de largo, 750 mm de ancho y 1090 mm de alto, con la altura del asiento ubicada a 780 mm. El conjunto de rodado presenta neumáticos 120/70-14 delantero y 120/80-14 trasero. Para la seguridad, incorpora un disco hidráulico delantero de 240 mm y un freno trasero a tambor de 110 mm.

El tanque de combustible tiene una capacidad de 6 litros y su asiento biplaza incluye un respaldo abatible con un espacio de guardado interior con llave, apto para objetos personales o un casco. Para maximizar su funcionalidad, cuenta con ganchos para equipaje, un portaobjetos trasero, soportes para casco y estribos dedicados para el acompañante.

La tecnología a bordo se integra en su tablero digital LCD, que proporciona información esencial como indicador de combustible, cuentarrevoluciones, odómetro y velocímetro. Adicionalmente incluye un puerto USB.

Estéticamente, el modelo resalta por líneas de diseño deportivas. Un doble faro delantero le otorga una firma visual distintiva, como así el deflector de viento contribuye a esta estética gracias a su forma de integración. Las llantas de aleación de seis rayos complementan su apariencia.

“El Super 8 150 CBS refuerza la propuesta de Kymco en el segmento urbano con un scooter de estilo deportivo, muy práctico para el uso diario y con un bajo costo de mantenimiento, pensado para acompañar al usuario en su rutina cotidiana”, afirmó el gerente de Negocio de la marca, Ezequiel Yott.

El Kymco Super 8 150 CBS está disponible en tres colores: Blanco, Negro y Verde Lima. Su precio de lanzamiento es de $4.989.990 y ofrece una garantía de 2 años o 20.000 km.

