En cuotas y a tasa 0: qué SUV se consiguen en febrero de 2026

El financiamiento volvió a convertirse en una pieza clave del mercado automotor argentino. Tras el fuerte retroceso registrado en 2024, el crédito para la compra de vehículos mostró durante 2025 una recuperación sostenida, con un crecimiento del 46,4% en la cantidad de prendas inscriptas respecto del año anterior, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

Ese repunte se tradujo también en una mayor incidencia del crédito en las operaciones de compraventa. Mientras que en 2024 apenas el 13,6% de las transacciones se concretaban con algún tipo de financiación, en 2025 esa participación trepó al 17,2%, con un claro protagonismo de los vehículos 0km: el 67% de las prendas del año se concentró en unidades nuevas.

En ese escenario, las automotrices y sus financieras recuperaron centralidad. A lo largo de 2025, más del 80% del financiamiento de autos nuevos fue canalizado a través de terminales, planes de ahorro y financieras de marca, mientras que los bancos redujeron su participación al 13%.

Esa estrategia se refleja con fuerza en febrero de 2026, un mes en el que los SUV concentran buena parte de las promociones con cuotas fijas y tasa 0%, una herramienta clave para sostener la demanda en un contexto de precios elevados.

Renault

Arkana : tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses o hasta $20.000.000 en 18 meses

: tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses o hasta $20.000.000 en 18 meses Kardian : tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, $16.000.000 en 18 meses u $11.000.000 en 24 meses.

: tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, $16.000.000 en 18 meses u $11.000.000 en 24 meses. Kardian Evolution: tasa 0% hasta $16.000.000 en 24 meses o $12.000.000 en 36 meses

Volkswagen

Tera, T-Cross, Nivus, Taos y Tiguan: tasa 0% a 24 meses hasta $10.000.000

Nissan

X-Trail (Exclusive, Advance y e-Power) : 12 o 24 cuotas hasta $20.000.000 con tasa 0%

: 12 o 24 cuotas hasta $20.000.000 con tasa 0% Kicks Play (Sense, Advance y Exclusive) : 12 cuotas, tasa 0% y hasta $10.000.000

: 12 cuotas, tasa 0% y hasta $10.000.000 Nuevo Kicks: 12 o 24 cuotas a tasa 0% hasta $20.000.000

Chevrolet

Tracker : hasta $20.000.000, tasa 0% y hasta 24 meses

: hasta $20.000.000, tasa 0% y hasta 24 meses Trailblazer: hasta $22.500.000, tasa 0% y hasta 12 meses

Peugeot

3008 y 5008 : tasa 0% hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000

: tasa 0% hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000 2008: a 24 meses con tasa 0% hasta $24.000.000 financiados

Citroën

Basalt y C3 Aircross: tasa 0% a 12 meses hasta $20.000.000

DS

DS3 Y DS4 en sus versiones nafteras e híbridas: hasta $30.000.000 a 12 meses con tasa 0%

Fiat

Pulse y Fastback: hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% o hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0%

El Fiat Pulse se puede financiar hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0%

Jeep

Toda la gama: hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0% o hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0%