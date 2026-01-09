Llegan a la Argentina dos motos: un modelo inédito y una esperada renovación

El año comenzó con novedades para el mundo de las dos ruedas. Honda, la marca que más motovehículos comercializó en 2025 con 119.004 unidades, presentó dos anuncios relevantes: un nuevo lanzamiento y la renovación de uno de sus modelos.

Por un lado, introdujo la CB190R 2.0, que representa la evolución del modelo streetfighter de la compañía japonesa. Esta moto mantiene un ADN deportivo, reflejado en sus líneas angulares, pero suma una impronta urbana pensada para quienes priorizan diseño y tecnología en el uso cotidiano.

Honda CB190R

La CB190R 2.0 equipa un motor monocilíndrico de 184 cc, con inyección electrónica y refrigeración por aire, asociado a una transmisión de cinco velocidades con embrague antirrebote, lo que permite un manejo más controlado en entornos urbanos.

En materia de seguridad, incorpora una horquilla invertida Showa con 118 mm de recorrido, frenos a disco en ambas ruedas con ABS de doble canal y pinzas Nissin, garantizando mayor estabilidad y confianza en distintas condiciones de uso, según la firma.

Honda CB190R

El equipamiento tecnológico se completa con un tablero TFT, iluminación full LED y un puerto USB-C, que aportan conectividad y una experiencia de manejo moderna y funcional. A su vez, se comercializa con los siguientes colores: Radiant Red Metallic y Pearl Igneous Black.

El precio de lista de la CB190R 2.0 es de $5.867.000.

Por otro lado está la nueva NX190, una moto pensada para quienes buscan una moto versátil, apta tanto para el uso urbano como para transitar caminos de tierra, con un enfoque práctico orientado al uso cotidiano. De hecho, este tipo de motos fue uno de los segmentos que más creció durante el año pasado, según destacan los especialistas del sector.

Su diseño de espíritu aventurero se combina con una posición de manejo elevada, carenados envolventes y una ergonomía trabajada para ofrecer confort, control y seguridad en recorridos mixtos. Comparte la misma base mecánica que la CB190R 2.0, con un motor de 184 cc, frenos a disco delantero y trasero con ABS de doble canal y horquilla invertida Showa, logrando un equilibrio entre robustez, maniobrabilidad y confianza al conducir.

Honda NX190

Al igual que su par de estilo sport, la NX190 incorpora tablero TFT, iluminación full LED y puerto USB-C. Se comercializa con la misma gama de colores que la CB190R 2.0.

El precio de lista de la NX190 es de $6.907.000.