Llegan dos nuevas motos a la Argentina pensadas para un segmento poco explorado

La marca CFMOTO Argentina, que viene de comercializar 1879 vehículos entre enero y julio 2025 y crecer en torno al 130% en relación a 2024, anunció la llegada de dos modelos eléctricos al país.

Estos lanzamientos se producen en un contexto de crecimiento del mercado de motos, con una oferta que se diversifica gracias a la ampliación de la oferta con lanzamientos y renovaciones comunicadas por distintas marcas.

“Con AE6+ y AE8 S+ damos a los usuarios urbanos la posibilidad de elegir un scooter eléctrico que no compromete ni el diseño, ni la tecnología, ni el rendimiento. Son productos pensados para disfrutar la ciudad de una manera más eficiente y conectada”, expresó Micaela Fernandes da Cruz, Brand Manager de CFMOTO Argentina.

Por un lado, el AE6+ es un scooter urbano, compacto y versátil, pensado para los trayectos diarios que una persona puede realizar en la ciudad. A su vez, cuenta con conectividad mediante la app ZEEHO RIDE, que permite control remoto, geolocalización y funciones de seguridad.

En lo que refiere al diseño, la marca lo declara como un scooter que ofrece una experiencia de conducción inteligente y funcional. Su autonomía lo posiciona como una alternativa eléctrica para quienes buscan una solución de transporte ágil y sustentable, con prestaciones equivalentes a un scooter fuel de 125 cc.

AE6+

Por otro lado, el AE8 S+ viene a representar la versión más deportiva dentro de esta nueva línea eléctrica, ya que cuenta con una aceleración de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos y potencia de 12.5 kW.

Además, incorpora carga rápida (80% en 2,5 horas), frenos Brembo y sistema ABS de Bosch, ofreciendo un nivel de seguridad para este scooter de 250 cc.

AE8 S+

Ambos modelos se encuentran disponibles en la red de concesionarios oficial de CFMOTO y cuentan con garantía de 3 años o 36.000 kilómetros (lo que suceda primero) y respaldo de la posventa oficial de la marca.

Respecto a los precios, la firma informó los siguientes:

AE6+: $5.900.990

$5.900.990 AE8 S+: $9.950.990

Los modelos, en fotos

AE6+

Ambos scooters son 100% eléctricos marco campelli

Pantalla del AE6+

Estas propuestas fomentan la movilidad sustentable

La aplicación permite geolocalizar al scooter, entre otras funciones

AE8 S+

El AE8 S+ representa la versión más potente de la nueva línea eléctrica

Este modelo acelera de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos