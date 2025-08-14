Llegan dos nuevas motos a la Argentina pensadas para un segmento poco explorado

Una marca de origen chino, con sede en la Argentina, amplió su portfolio y presentó dos scootres diseñados para el uso en ciudad; cuáles son sus precios
- 2 minutos de lectura'
La marca CFMOTO Argentina, que viene de comercializar 1879 vehículos entre enero y julio 2025 y crecer en torno al 130% en relación a 2024, anunció la llegada de dos modelos eléctricos al país.
Estos lanzamientos se producen en un contexto de crecimiento del mercado de motos, con una oferta que se diversifica gracias a la ampliación de la oferta con lanzamientos y renovaciones comunicadas por distintas marcas.
“Con AE6+ y AE8 S+ damos a los usuarios urbanos la posibilidad de elegir un scooter eléctrico que no compromete ni el diseño, ni la tecnología, ni el rendimiento. Son productos pensados para disfrutar la ciudad de una manera más eficiente y conectada”, expresó Micaela Fernandes da Cruz, Brand Manager de CFMOTO Argentina.
Por un lado, el AE6+ es un scooter urbano, compacto y versátil, pensado para los trayectos diarios que una persona puede realizar en la ciudad. A su vez, cuenta con conectividad mediante la app ZEEHO RIDE, que permite control remoto, geolocalización y funciones de seguridad.
En lo que refiere al diseño, la marca lo declara como un scooter que ofrece una experiencia de conducción inteligente y funcional. Su autonomía lo posiciona como una alternativa eléctrica para quienes buscan una solución de transporte ágil y sustentable, con prestaciones equivalentes a un scooter fuel de 125 cc.
Por otro lado, el AE8 S+ viene a representar la versión más deportiva dentro de esta nueva línea eléctrica, ya que cuenta con una aceleración de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos y potencia de 12.5 kW.
Además, incorpora carga rápida (80% en 2,5 horas), frenos Brembo y sistema ABS de Bosch, ofreciendo un nivel de seguridad para este scooter de 250 cc.
Ambos modelos se encuentran disponibles en la red de concesionarios oficial de CFMOTO y cuentan con garantía de 3 años o 36.000 kilómetros (lo que suceda primero) y respaldo de la posventa oficial de la marca.
Respecto a los precios, la firma informó los siguientes:
- AE6+: $5.900.990
- AE8 S+: $9.950.990
Los modelos, en fotos
AE6+
AE8 S+
Otras noticias de Motos
- 1
El camión del futuro ya está en Argentina: Aurelia presentó el IVECO S-WAY, el primer EURO 6 del país
- 2
¿Cuáles son los modelos de autos que más años tienen en el mercado argentino?
- 3
Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo
- 4
Una nueva moto llega a la Argentina con foco en el offroad y bajo consumo