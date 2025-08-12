Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo

En un mercado que mantiene su ritmo ascendente, julio se convirtió en el mejor mes del año para la compraventa de vehículos usados, con un volumen que superó ampliamente al del mes anterior. Se comercializaron 179.363 unidades, lo que representa un crecimiento del 25,26% respecto de junio (143.191 unidades) y una leve baja del 2,34% frente a julio de 2024 (183.668), según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

Entre enero y julio, las transferencias totalizaron 1.097.767 unidades, un 18,93% más que en igual período del año pasado, cuando se habían concretado 923.066 operaciones. El acumulado reafirma la tendencia positiva que viene mostrando el segmento, impulsado principalmente por el interior del país.

“El mercado sigue traccionando con buen ritmo. Dos datos lo demuestran: el fuerte incremento frente a junio (24%) y la sólida tendencia interanual, con casi 1,1 millones de unidades en siete meses”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El directivo destacó que las provincias con mayor crecimiento fueron Formosa (46,66%), Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%), mientras que Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires mostraron subas más moderadas.

Para Lamas, la financiación es todavía un punto a desarrollar. “Creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrán por esta herramienta de vital importancia para el sector”, afirmó y proyectó que el segundo semestre podría ser similar al primero “siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.

Los 10 autos usados más baratos de la Argentina

En esta tendencia de comercialización al alza, si bien los precios varían según se compren en plataformas, agencias o entre particulares, para el siguiente análisis se tomaron modelos de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y se utilizó la base de datos de la CCA.

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $5.605.000

$5.605.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000

$7.254.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $7.748.000

$7.748.000 Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $7.992.000

$7.992.000 Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive 2014: $8.357.000

$8.357.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.362.000

$8.362.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.643.000

$8.643.000 Renault Sandero 5p 1.6: $8.756.000

$8.756.000 Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $8.762.000

$8.762.000 Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $9.412.000

El Fiat Uno sigue siendo de los modelos más económicos que se puede conseguir en la Argentina

Los 10 autos usados más vendidos en julio 2025

El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores. El Volkswagen Gol mantiene, una vez más, el liderazgo indiscutido, mientras que la Toyota Hilux y la Ford Ranger ratifican la importancia de las pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.

Volkswagen Gol y Trend: 10.228 unidades

10.228 unidades Toyota Hilux: 7068

7068 Chevrolet Corsa y Classic: 5327

5327 Ford Ranger: 4649

4649 Volkswagen Amarok: 4551

4551 Ford EcoSport: 3681

3681 Peugeot 208: 3647

3647 Toyota Corolla: 3542

3542 Fiat Palio: 3430

3430 Ford Ka: 3293