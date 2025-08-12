Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo

Julio fue el mejor mes en ventas del año con un fuerte crecimiento liderado por el interior del país; cuáles son los más buscados y los más económicos
En un mercado que mantiene su ritmo ascendente, julio se convirtió en el mejor mes del año para la compraventa de vehículos usados, con un volumen que superó ampliamente al del mes anterior. Se comercializaron 179.363 unidades, lo que representa un crecimiento del 25,26% respecto de junio (143.191 unidades) y una leve baja del 2,34% frente a julio de 2024 (183.668), según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).
Entre enero y julio, las transferencias totalizaron 1.097.767 unidades, un 18,93% más que en igual período del año pasado, cuando se habían concretado 923.066 operaciones. El acumulado reafirma la tendencia positiva que viene mostrando el segmento, impulsado principalmente por el interior del país.
“El mercado sigue traccionando con buen ritmo. Dos datos lo demuestran: el fuerte incremento frente a junio (24%) y la sólida tendencia interanual, con casi 1,1 millones de unidades en siete meses”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El directivo destacó que las provincias con mayor crecimiento fueron Formosa (46,66%), Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%), mientras que Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires mostraron subas más moderadas.
Para Lamas, la financiación es todavía un punto a desarrollar. “Creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrán por esta herramienta de vital importancia para el sector”, afirmó y proyectó que el segundo semestre podría ser similar al primero “siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.
Los 10 autos usados más baratos de la Argentina
En esta tendencia de comercialización al alza, si bien los precios varían según se compren en plataformas, agencias o entre particulares, para el siguiente análisis se tomaron modelos de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y se utilizó la base de datos de la CCA.
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $5.605.000
- Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $7.748.000
- Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $7.992.000
- Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive 2014: $8.357.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.362.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.643.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $8.756.000
- Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $8.762.000
- Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $9.412.000
Los 10 autos usados más vendidos en julio 2025
El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores. El Volkswagen Gol mantiene, una vez más, el liderazgo indiscutido, mientras que la Toyota Hilux y la Ford Ranger ratifican la importancia de las pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.
- Volkswagen Gol y Trend: 10.228 unidades
- Toyota Hilux: 7068
- Chevrolet Corsa y Classic: 5327
- Ford Ranger: 4649
- Volkswagen Amarok: 4551
- Ford EcoSport: 3681
- Peugeot 208: 3647
- Toyota Corolla: 3542
- Fiat Palio: 3430
- Ford Ka: 3293