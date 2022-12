Los autos 0km más baratos de diciembre: cuáles valen menos de $4 millones

escuchar

Tal y como viene sucediendo desde que comenzó el año, mes a mes las automotrices actualizan los precios sugeridos de sus autos como medida para contrarrestar la acelerada inflación y las otras tantas dificultades que se viven en el sector.

Lo que en la primera parte de 2022 significó un aumento por encima de la inflación promedio para los 0km, en los últimos meses fue aplacando su ritmo. No obstante, son pocos los modelos que quedan por debajo de los $4 millones y muchos de ellos solo se pueden adquirir a través de un plan de ahorro. Por otro lado, vale aclarar una vez más que los números que publican las automotrices pueden diferir respecto a lo que se encuentra en los concesionarios, ya que son sugerencias.

Con eso aclarado, el ranking se configura de la siguiente manera y con las versiones de entrada de gama de los vehículos a continuación. En lo que respecta a los autos del grupo Stellantis -Fiat y Citroën en este caso- se destacan los valores informados en noviembre ya que aún no se publicó la lista actualizada a diciembre.

Citroën C3

La versión Pure Tech 82 Live con motor 1.2 es la alternativa más económica del mercado hasta el momento. Ronda los $2.954.000 aunque resta esperar cuál será el valor final para este mes.

Fiat Mobi

El subcompacto de la marca italiana es hace tiempo uno de los más baratos del mercado. La versión Like con motor 1.0 se encontraba en noviembre a $3.130.600. Todavía se desconoce su precio actualizado y solo se puede adquirir a través de plan de ahorro.

El Fiat Mobi solo está disponible a través de un plan de ahorro Marco Andres Tamolonis

Toyota Etios Hatchback

Una de las siluetas del Etios se posiciona como la segunda opción más accesible. Con un leve aumento, se comercializará durante todo el mes de diciembre a $3.268.000 en su versión X MT de seis velocidades.

Toyota Etios Sedán

La otra silueta del Etios también es accesible pero cuesta apenas un poco más que la antes mencionada. Nuevamente es la versión X MT de seis velocidades -manual- la que aparece en la lista y sube en diciembre a $3.371.000.

La versión de entrada de gama del Etios (la foto corresponde a la más equipada) figura entre los más económicos del mercado

Fiat Cronos

El más vendido en lo que va del año, en noviembre y -todo parece indicar- del 2022. Fue el caballo de batalla de Fiat durante todo el año y eso se debe no solo a su valor sino a sus características y diseño. Al igual que con los antes mencionados, todavía no se sabe el valor actualizado pero en noviembre se encontraba a $3.500.800 para el Attractive MY 2023.

La versión de entrada Attractive del Cronos (la foto corresponde al tope de gama) suele figurar entre los 0km más baratos

Chevrolet Joy Hatchback

La automotriz estadounidense aporta a la lista de los más económicos su modelo Joy, que no modifica su precio respecto al mes anterior: $3.545.900 para la versión Base con motor 1.4 litros.

El nuevo Chevrolet Onix Joy

Renault Logan

La marca del rombo publicó su actualización de precios y el Logan no quedó afuera. Sin embargo, se mantiene como uno de los más accesibles del mercado gracias a que la versión Life con motor 1.6 litros figura en diciembre a $3.721.500.

El Renault Logan también figura entre los más accesibles

Volkswagen Gol Trend

El bonus track por tratarse de un modelo que se despide este año. Todavía queda algún remanente de stock para el semblante alemán y solo se puede adquirir a través de un plan de ahorro. La versión Trendline manual de cinco puertas cuesta $3.858.000.

