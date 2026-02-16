Los precios de los autos chinos en la Argentina en febrero 2026

Los números del mercado ayudan a poner en contexto el escenario en el que se mueven los autos chinos en la Argentina. Durante 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0 km, un salto interanual del 47,8% y el mejor registro desde 2018, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El volumen alcanzado consolidó la recuperación del sector, aunque dejó en evidencia un mercado cada vez más dependiente de los modelos importados. En paralelo, las marcas de origen chino siguieron ganando terreno. Su participación pasó de apenas el 0,9% a comienzos de 2025 a rozar el 7% del mercado en enero de 2026, luego de promediar alrededor del 2,2% a lo largo de todo el año pasado. Dentro de ese universo, BAIC se consolidó como la marca china más vendida en el país.

Si bien la oferta aún se encuentra atomizada entre numerosas marcas de bajo volumen, el escenario comienza a cambiar. Los próximos lanzamientos y el ingreso de nuevas unidades al amparo del cupo de vehículos electrificados —el régimen que permite importar hasta 50.000 unidades por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000— anticipan una mayor presencia de modelos chinos en los concesionarios y vuelven a poner el foco en una variable clave: sus precios en el mercado argentino.

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990

US$:30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

El SUV Haval H6

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

BYD Dolphin Mini

Maxus:

T60 MT: US$32.000

US$32.000 T60 AT: US$36.000

US$36.000 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90: US$66.000

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000

US$23.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500

US$25.500 Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500

US$33.500 Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900

US$32.900 Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600

Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybird: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

Skywell ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

$34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7: $51.131.588

$51.131.588 Tunland V9: $71.213.283

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$19.900

US$19.900 JS2 Luxury LV: US$21.900

US$21.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$38.900

US$38.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3: $31.400.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800

Geely EX5

CHANGAN:

CS55 Plus PHEV: US$32.000

Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión

entre US$31.900 y US$36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: US$33.800

US$33.800 Aion ES: US$33.800

US$33.800 GS8: US$60.000

El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

T5 MT: US$21.950

US$21.950 T5 HEV: US$36.190

US$36.190 T5 EVO: US$36.840

US$36.840 U-Tour: US$40.221