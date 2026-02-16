Los precios de los autos chinos en la Argentina en febrero 2026

El mercado muestra una mayor dependencia de los autos importados y las marcas chinas aprovecharon para ganar participación; el rol clave del cupo de electrificados
Los números del mercado ayudan a poner en contexto el escenario en el que se mueven los autos chinos en la Argentina. Durante 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0 km, un salto interanual del 47,8% y el mejor registro desde 2018, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
El volumen alcanzado consolidó la recuperación del sector, aunque dejó en evidencia un mercado cada vez más dependiente de los modelos importados. En paralelo, las marcas de origen chino siguieron ganando terreno. Su participación pasó de apenas el 0,9% a comienzos de 2025 a rozar el 7% del mercado en enero de 2026, luego de promediar alrededor del 2,2% a lo largo de todo el año pasado. Dentro de ese universo, BAIC se consolidó como la marca china más vendida en el país.
Si bien la oferta aún se encuentra atomizada entre numerosas marcas de bajo volumen, el escenario comienza a cambiar. Los próximos lanzamientos y el ingreso de nuevas unidades al amparo del cupo de vehículos electrificados —el régimen que permite importar hasta 50.000 unidades por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000— anticipan una mayor presencia de modelos chinos en los concesionarios y vuelven a poner el foco en una variable clave: sus precios en el mercado argentino.
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
Maxus:
- T60 MT: US$32.000
- T60 AT: US$36.000
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7: $51.131.588
- Tunland V9: $71.213.283
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$19.900
- JS2 Luxury LV: US$21.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$38.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3: $31.400.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- GS8: US$60.000
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
