Los precios de los autos chinos en la Argentina en marzo 2026

Los modelos que provienen del país asiático siguen ganando terreno en el país y escalan su participación; qué opciones hay actualmente en el mercado y cuáles son sus montos

El JAC JS4 LV figura a US$27.500
Los autos de origen chino continúan ganando terreno en el mercado argentino, una tendencia global que se empezó a replicar en nuestro país a raíz de una mayor apertura comercial y el cupo de electrificados dispuesto por el Gobierno.

A pesar del crecimiento, la oferta aún se encuentra atomizada entre numerosas marcas de bajo volumen. El cupo de electrificados anticipa aún más una mayor presencia de modelos chinos en los concesionarios en los próximos meses.

Este permite el ingreso de nuevas unidades por este régimen que permite importar hasta 50.000 unidades por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000. La medida se volvió un atractivo negocio para importadores por los márgenes y también permitió sumar algunas opciones atractivas por su relación entre tecnología y precio. De esta manera, estas son todos los modelos de marcas chinas que se comercializan en la Argentina:

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500
Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
BYD Dolphin Mini
Maxus:

  • T60 MT: US$32.000
  • T60 AT: US$36.000
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
Maxus T90 100% eléctrica
Chery:

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
Chery Tiggo 8 Pro
BAIC:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybird: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
DFSK Glory 580
Foton:

  • Tunland G7: $51.131.588
  • Tunland V9: $71.213.283
Foton Tunlad V9
JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$19.900
  • JS2 Luxury LV: US$21.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$38.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
Kaiyi:

  • X3: $31.400.000
Kaiyi X3
GEELY:

  • EX5: US$34.800
Geely EX5
CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • GS8: US$60.000
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
Forthing:

  • T5 MT: US$21.950
  • T5 HEV: US$36.190
  • T5 EVO: US$36.840
  • U-Tour: US$40.221
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
