Mapa de cargadores: dónde se puede cargar un auto eléctrico en marzo 2026 en el país

El mercado de los autos eléctricos en la Argentina atraviesa un momento de crecimiento acelerado, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial. En lo que va de 2026 se patentaron 1088 vehículos eléctricos en el país, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). La cifra implica un aumento del 854,4% respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado apenas 114 unidades.

Si se observa únicamente lo ocurrido en febrero, el incremento es aún más pronunciado. Durante ese mes se patentaron 554 autos eléctricos, lo que representa una suba del 1285% frente a las 40 unidades registradas en febrero de 2025. Aún así, el peso de estos modelos dentro del mercado total continúa siendo reducido, ya que hoy representan aproximadamente el 1,3% de todos los vehículos vendidos en el país.

El crecimiento de este segmento se explica en gran medida por cambios recientes en el contexto comercial. En particular, el Gobierno habilitó un cupo anual de 50.000 vehículos electrificados —categoría que incluye tanto a eléctricos como a híbridos en sus diferentes variantes— que pueden ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%. Para acceder a ese beneficio deben cumplir ciertas condiciones técnicas y tener un precio FOB (free on board) inferior a US$16.000.

Esa medida, sumada a una mayor apertura comercial, impulsó la llegada de nuevas marcas y modelos con fuerte presencia de tecnologías electrificadas, lo que comenzó a dinamizar el segmento.

En paralelo a ese crecimiento del parque automotor eléctrico, también empieza a expandirse la infraestructura necesaria para su utilización cotidiana. Si se consideran las redes de carga pública operadas por YPF, Shell, Scame, EPEC y Chargebox, actualmente existen alrededor de 260 puntos de carga distribuidos en el país, según le comentó a LA NACION esta última empresa, que es dueña de 100 de esos puntos.

Actualmente existen alrededor de 260 puntos de carga distribuidos en el país TY Lim - Shutterstock

A esa red se suma una cantidad considerable de instalaciones privadas. Si bien no existe una cifra oficial consolidada, desde Chargebox estiman que hay aproximadamente 1500 cargadores privados instalados, ya sea para uso domiciliario individual o en espacios compartidos como barrios cerrados o edificios.

Uno de los desafíos que todavía enfrenta la infraestructura de carga en la Argentina es la falta de un registro oficial único que reúna todos los puntos disponibles. Sin embargo, existen distintas herramientas que permiten ubicarlos.

Entre ellas se destacan aplicaciones móviles especializadas y mapas colaborativos en Google Maps que reúnen buena parte de las estaciones de carga del país, muchas veces con fotografías y datos del tipo de cargador disponible. A continuación, un mapa con los principales puntos de carga para autos eléctricos disponibles en la Argentina: