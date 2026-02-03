Multas por usar el celular con el auto detenido

El uso del celular al volante es uno de los principales causales de accidentes de tránsito. Sea cual sea la intencionalidad del uso, mirar la pantalla del teléfono mientras se maneja provoca la pérdida en el tiempo de reacción y una desatención frente al camino y sus eventualidades.

En el plano legal, esta conducta está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En particular, el artículo 48, inciso X, establece que queda prohibido conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua (lo que incluye el uso del teléfono móvil mientras se maneja).

Además, en su artículo 39 se reglamenta la obligación de mantener ambas manos sobre el volante (salvo para cambiar marchas). A partir de este punto, algunas provincias, como la de Mendoza, avanzaron con sanciones para quienes conducen realizando acciones que impliquen soltar el volante, como tomar mate.

Las dos manos deben estar en el volante al conducir Shutterstock

¿Por qué es tan peligroso conducir con el celular en la mano? Según los especialistas, el uso del celular al volante (con o sin manos libres) puede interferir en las capacidades del conductor de varias formas: cognitiva (la conversación desvía el foco de la atención del conductor), visual (puede implicar quitar la mirada del camino para, por ejemplo, escribir un mensaje de texto), auditiva (cuando el volumen impide recibir estímulos externos, como el sonido del sistema de emergencias) y hasta física (cuando implica quitar al menos una de las manos del volante). Incluso con el vehículo detenido, es fundamental mantener la atención puesta en el entorno.

En la Ciudad de Buenos Aires, esta normativa se refuerza con la implementación de cámaras de fiscalización que detectan y labran infracciones a quienes circulan utilizando el celular en la mano o sin el cinturón de seguridad correctamente colocado.

En el caso puntual del uso del celular, en suelo porteño la sanción equivale a 100 Unidades Fijas (UF), la unidad de medida utilizada para las infracciones de tránsito, lo que actualmente representa una multa de $79.851. Cabe aclarar que utilizar el celular constituye la misma infracción tanto con el vehículo en movimiento como con el auto detenido en un semáforo.