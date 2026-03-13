Otra automotriz confirmó bajas en el precio de sus autos hasta un 15%

Los precios de los autos 0km en el país siguen generando atención en el mercado. Marzo está marcado por congelamiento en las listas y por una reducción de montos en determinado segmento a raíz de la eliminación del impuesto interno.

Con el correr del mes, sin embargo, las marcas empezaron a desplegar distintas estrategias comerciales que incluso incluyen rebajas en vehículos que no necesariamente estaban alcanzados por este tributo. Ese es el caso de Peugeot, que decidió reducir en torno al 14% los precios de los modelos 3008, 5008 y 408.

Peugeot 3008

Por un lado, el Peugeot 3008 GT pasó a tener un precio de $66.249.000, lo que representa una baja del 15% frente a los $77.940.000 que figuraban en la lista de precios a principios de mes. En términos absolutos, la reducción fue de $11.691.000.

El Peugeot 3008 es uno de los modelos que bajaron su precio este mes

Se trata de un SUV de estilo fastback que llega importado desde Francia y se comercializa en una única versión GT, caracterizada por líneas aerodinámicas y por incorporar la nueva identidad de diseño de la marca del león. Debajo del capot cuenta con un motor 1.6 THP turbo de 180 CV y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, el modelo suma seis airbags, un sistema de visión 360°, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y asistente de mantenimiento de carril, cambio de carril semiautomático, recomendación anticipada de velocidad, frenado autónomo de emergencia con alerta de colisión, detector de fatiga del conductor y reconocimiento ampliado de señales de tránsito con visualización digital, entre otras tecnologías.

Peugeot 5008

Junto al 3008, Peugeot también ajustó el precio del 5008, que ahora se ubica en $70.717.800. Esto representa una baja del 14% frente a los $82.230.000 que figuraban anteriormente en la lista. En este caso, la reducción fue de $11.512.200.

El Peugeot 5008 es uno de los SUV que conforman el portfolio de la automotriz francesa en el país

Este SUV cuenta con capacidad para hasta siete pasajeros y también se ofrece en una única versión GT, producida en Francia. El modelo incorpora la nueva identidad de la marca, visible especialmente en el diseño de la parrilla frontal y está equipado con el motor 1.6 THP turbo de 180 CV y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En materia de seguridad, es similar al 3008 ya que trae seis airbags, un sistema de cámaras 360° y distintas asistencias a la conducción, entre ellas control de crucero adaptativo con función Stop&Go y asistente de mantenimiento de carril, cambio de carril semiautomático y recomendación anticipada de velocidad, entre otras.

Peugeot 408

Por último, el Peugeot 408, un modelo ya conocido en el mercado local, regresó con una propuesta renovada y un diseño tipo fastback. Con la nueva rebaja, su precio pasó a ubicarse en $64.945.500, cuando anteriormente figuraba en $74.650.000, lo que implica una baja del 13% o $9.704.500.

Peugeot 408, una de las últimas incorporaciones stellantis.com

En cuanto a la motorización, equipa un motor 1.6 turbo de 215 CV asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

La seguridad es uno de sus puntos destacados, ya que incorpora seis airbags y más de 10 asistencias a la conducción, entre ellas frenado automático de emergencia con alerta de riesgo de colisión que detecta peatones y ciclistas, alerta activa de cambio involuntario de carril, asistencia al estacionamiento con visión 360° y reconocimiento de señales de velocidad, entre otras.