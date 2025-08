Paso a paso: cómo renovar la licencia de conducir online

Desde el 19 de mayo pasado comenzaron a aplicarse los cambios en el sistema de la Licencia Nacional de Conducir. Tal como lo había anticipado el Gobierno dos meses atrás mediante el Decreto 196/2025, el nuevo esquema incluye la implementación de una licencia digital, la posibilidad de renovación online y una versión interjurisdiccional del documento.

Uno de los principales avances es la digitalización de la licencia, que ahora tiene validez en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha, ya no es necesario portar la versión física para circular: alcanza con tenerla disponible en la aplicación Mi Argentina. De todos modos, las autoridades recomiendan llevar también el carnet impreso como respaldo, por si surge algún inconveniente con el teléfono móvil durante un control.

Esta nueva versión digital no requiere realizar trámites adicionales. Según informó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, “las licencias vigentes se actualizarán automáticamente en el sistema y estarán disponibles en la app Mi Argentina para ser exhibidas ante cualquier autoridad de control”.

Las personas que gestionen su licencia por primera vez y aprueben todos los pasos correspondientes, recibirán directamente la versión digital. Aquellos que prefieran contar también con el plástico, podrán solicitarlo abonando un monto adicional.

Cómo gestionar la licencia de conducir digital

Renovación online y nueva licencia interjurisdiccional

Además de la digitalización del documento, el Gobierno puso en marcha un nuevo sistema de renovación completamente online. Este procedimiento estará disponible únicamente en las provincias que adhirieron formalmente a la normativa nacional.

El objetivo central de este esquema es simplificar el trámite y evitar que los conductores deban asistir personalmente a los Centros de Emisión de Licencias. Así sería el nuevo sistema de renovación:

Ingresar al sitio lncargentina.seguridadvial.gob.ar con el mismo usuario de la app Mi Argentina .

. Verificar los datos personales.

Elegir el trámite correspondiente (renovación o ampliación).

Si se opta por una licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.

Pagar las boletas del trámite a través de los medios disponibles.

Seleccionar los prestadores habilitados para realizar los cursos y exámenes obligatorios.

Una vez aprobados los estudios psicofísicos y capacitaciones, los resultados se cargan automáticamente al sistema.

Finalizado el proceso, la nueva licencia se habilita en formato digital en la app.

Para obtener la tarjeta física, se debe gestionar con el Centro Emisor de Licencias correspondiente a la jurisdicción.

Ni la provincia de Buenos Aires, ni la Ciudad adhirieron al nuevo método digital para renovar la licencia

Por el momento, la normativa no está reglamentada por lo que aún no es posible proceder con la renovación online de la licencia de conducir. Hasta tanto el Gobierno nacional no dictamine el funcionamiento del sistema nuevo, se debe acatar la normativa de la jurisdicción en la que corresponda la obtención o renovación.

Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires

Pese a que figura entre los distritos que adhirieron parcialmente, el Gobierno porteño aclaró que no se aplicará, por ahora, el sistema de renovación online para licencias particulares. “El trámite sigue siendo presencial, con turno previo en las sedes habilitadas”, informaron voceros oficiales, aunque indicaron que se están evaluando “futuras mejoras en la modalidad”.

De este modo, en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las renovaciones de licencias particulares continúan bajo el esquema tradicional, sin cambios por el momento.