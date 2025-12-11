Pocos lo saben: cuál es el auto que más bajo su precio en diciembre 2025

El Hyundai Santa Fe 2.5 Turbo 4x4 protagonizó una de las novedades del mercado automotor argentino en diciembre, al anunciar una significativa reducción de precio. La automotriz surcoreana informó que el modelo pasó de US$79.000 a US$70.900 , una disminución de US$8100 (o de un 10,2%). Esta baja, que busca mejorar su posicionamiento y competitividad, se debe a la reciente actualización de la base imponible del impuesto interno.

La clave reside en los nuevos valores del “impuesto al lujo”, implementados por el Gobierno. Desde el 1 de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la base imponible hasta el 28 de febrero de 2026. La medida continúa con la alícuota del 18%, pero ahora se aplica para unidades con valor de fábrica superior a $74.314.009, una actualización que busca eliminar los históricos “topeos” de precios que generaban distorsiones al evitar el gravamen.

Los cambios al tributo en 2025 comenzaron con con la eliminación de la primera escala, que gravaba con un 20% a vehículos de menor precio. La segunda escala, donde se encuadra la Hyundai Santa Fe, redujo su alícuota del 35% al 18% a comienzos de año (tasa efectiva del 21,95%). Ahora, con la actualización de los montos imponibles, el modelo surcoreano redujo su precio.

El SUV del segmento D cuenta con espacio para siete pasajeros, con unas medidas de 4,83 m de largo, 1,90 m de ancho, 1,77 m de alto y una distancia entre ejes de 2,815 m. A su vez, tiene un baúl con una capacidad de 642 litros (expansible hasta los 1148 L) y un tanque con capacidad de 67 L.

Llega al país en una única versión que equipa un motor 2.5 turbo naftero, de cuatro cilindros y 16 válvulas, que desarrolla 281 CV y 422 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática de doble embrague de ocho marchas y tracción integral permanente (AWD).

En tecnología incorpora dos pantallas de 12,3’’ (instrumental digital y multimedia con Android Auto y Apple CarPlay), cargador inalámbrico de alta velocidad, reconocimiento de huella digital para configuración de perfiles, una pantalla táctil de 6,6’’ para los mandos de climatización y múltiples puertos USB distribuidos en el interior.

El modelo equipa tapizado en cuero ecológico, techo panorámico, climatización bizona con salidas para todas las plazas, butacas delanteras con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, cortinas laterales traseras y volante calefaccionado.

Su dotación de seguridad destaca por ocho airbags, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix y monitor de presión de neumáticos. A esto suma un completo paquete de ADAS con: alerta de punto ciego, control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, advertencia de colisión frontal con frenado autónomo, detector de atención del conductor y alerta de hielo en el camino.