Qué pasará con el precio de los autos en 2026 y de dónde serán los modelos nuevos

El año pasado, la industria automotriz cerró con 612.178 ventas de vehículos 0km, un volumen que no se registraba desde 2018. Ahora, sin embargo, la atención está puesta en 2026. En ese contexto, Abeceb, consultora privada con sede en la Argentina, difundió sus proyecciones sobre cuántas unidades se comercializarán, qué origen tendrán las marcas con mayor crecimiento, el segmento de mayor crecimiento y qué podría ocurrir con las listas de precios.

Para este año, las proyecciones anticipan un nivel de ventas superior al de 2025. Así lo sostuvo Andrés Civetta, consultor senior y especialista en movilidad, quien señaló: “Para 2026 estimamos ventas cercanas a las 650.000 unidades. La mayor variedad de modelos y la incorporación de nuevas tecnologías de motorización, seguridad y asistencia a la conducción caracterizarán la oferta y contribuirán a modernizar el parque automotor del país”.

Incluso, más allá del informe, los presidentes de las principales terminales automotrices redoblaron la apuesta y apuntaron a un promedio cercano a las 700.000 unidades vendidas.

Cabe aclarar que, si bien este año se proyecta una mayor cantidad de ventas de vehículos 0km, el crecimiento interanual rondaría el 8% (en una economía creciendo en torno al 4%), una cifra considerablemente menor al salto del 48% que había mostrado el mercado en 2025 en comparación con 2024.

La financiación representará un porcentaje mayor de las ventas de vehículos 0km en 2026 Shutterstock

Otra arista destacada del informe compartido a LA NACION, se vincula con el origen de los vehículos que se comercializarán este año: el 30% sería de producción nacional (uno de cada tres), mientras que el 70% restante correspondería a unidades importadas. En esa línea, desde el informe destacaron: “El arribo de nuevos modelos de vehículos importados será la clave del año en todas las marcas. El parque automotor vivirá un gran cambio: se modernizará incorporando nuevas tecnologías de motorización, conectividad y seguridad y brindando nuevas experiencias a los consumidores”.

El crecimiento también estará impulsado por la financiación, que continuará en aumento en un contexto de remonetización de la economía y de tasas de interés reales positivas pero moderadas, según Abeceb.

En números, proyectan que el 55% de las ventas de vehículos 0km se realizarán con financiación, un porcentaje superior al del año pasado, cuando incluso en los picos máximos no se alcanzaba la mitad de las operaciones y el nivel solía ubicarse en torno al 48%.

El share de las marchas chinas sería del 5% este año Shutterstock

En lo que respecta a los precios de los autos durante este año, una de las preguntas más frecuentes entre los consumidores, el interrogante pasa por saber si bajarán, se mantendrán o volverán a aumentar.

Al respecto, Civetta señaló que el consumidor podría verse beneficiado, ya que los precios subirían, pero por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimado en torno al 20% anual; e incluso podrían ubicarse por debajo de ese nivel en caso de eliminarse los impuestos internos, en un contexto donde la financiación continuará en expansión. En diálogo con LA NACION, el especialista descartó la hipótesis de que puedan llegar a mantenerse en un mismo monto.

A su vez, según las estimaciones de la consultora, los salarios también evolucionarían este año en línea con el IPC, por lo que los consumidores no perderían poder de compra frente a los vehículos 0km.

En cuanto a los segmentos que marcarán el pulso del mercado, los Sport Utility Vehicle (SUV) continuarán liderando, motorizados en gran medida por la oferta importada desde Brasil, México, Corea del Sur y China. Justamente sobre este último origen, Abeceb estima que la participación de las marcas chinas (como BAIC, Chery, Haval, BYD, JAC y MG, entre otras) crecerá hasta el 5% del mercado, luego de haber representado apenas el 2% el año pasado.