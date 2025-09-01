¿Qué validez tiene la nueva licencia de conducir digital?

La licencia de conducir se transformó en un documento digital obligatorio; cómo gestionarla
Uno de los cambios introducidos en la reforma de la Ley Nacional de Tránsito en mayo último estuvo relacionado con la licencia de conducir digital.
En esa línea, la nueva norma establece la validez plena del documento en su versión digital, con cambios de diseño y nuevas características de seguridad. La versión física, en tanto, deja de ser obligatoria.
Para acceder a este documento digital, que tiene validez en todo el territorio argentino, es necesario descargar la aplicación Mi Argentina (o actualizarla en caso de ya tenerla), crear una cuenta, validad la identidad y luego ingresar a la sección “Documentos”, donde se podrá visualizar la licencia.
Además de contar con un nuevo diseño, esta licencia cuenta con un código QR que se actualiza cada 24 horas y que contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado del documento.
Por su parte, aquellos conductores que tramitan por primera vez la licencia de conducir recibirán únicamente el documento digital, aunque podrán solicitar la credencial física de manera optativa abonando un monto adicional para la impresión.
Otros cambios, pero en la renovación de las licencias
El decreto también establece que a fines de simplificar los trámites “resulta necesario incorporar la posibilidad de realización de los cursos y exámenes de aptitud psicofísica en forma descentralizada de los centros emisores“.
De esta manera, las jurisdicciones que adhieran a ese esquema, que todavía no se aplicó en ninguna, contarán con el siguiente esquema para la renovación:
- Ingresar a lncargentina.seguridadvial.gob.ar con el usuario de la app Mi Argentina.
- Validar los datos personales.
- Seleccionar el trámite a realizar: renovación y/o ampliación de licencia.
- Si se elige la licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.
- Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles.
- Elegir los prestadores para hacer los cursos y exámenes requeridos según la licencia que se esté tramitando.
- Tanto los exámenes de salud (psicofísico) como los cursos, una vez que estén aprobados, los resultados serán cargados en sistema por los prestadores, sin necesidad de ser presentados por los ciudadanos.
- Finalizado el trámite, se obtendrá la licencia digital en Mi Argentina.
- Para obtener la versión física, se debe contactar al Centro Emisor de Licencias en la jurisdicción donde la tramitaste.
