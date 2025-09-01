¿Qué validez tiene la nueva licencia de conducir digital?

Uno de los cambios introducidos en la reforma de la Ley Nacional de Tránsito en mayo último estuvo relacionado con la licencia de conducir digital.

En esa línea, la nueva norma establece la validez plena del documento en su versión digital, con cambios de diseño y nuevas características de seguridad. La versión física, en tanto, deja de ser obligatoria.

Para acceder a este documento digital, que tiene validez en todo el territorio argentino, es necesario descargar la aplicación Mi Argentina (o actualizarla en caso de ya tenerla), crear una cuenta, validad la identidad y luego ingresar a la sección “Documentos”, donde se podrá visualizar la licencia.

Además de contar con un nuevo diseño, esta licencia cuenta con un código QR que se actualiza cada 24 horas y que contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado del documento.

Cómo gestionar la licencia de conducir digital

Por su parte, aquellos conductores que tramitan por primera vez la licencia de conducir recibirán únicamente el documento digital, aunque podrán solicitar la credencial física de manera optativa abonando un monto adicional para la impresión.

Otros cambios, pero en la renovación de las licencias

El decreto también establece que a fines de simplificar los trámites “resulta necesario incorporar la posibilidad de realización de los cursos y exámenes de aptitud psicofísica en forma descentralizada de los centros emisores“.

De esta manera, las jurisdicciones que adhieran a ese esquema, que todavía no se aplicó en ninguna, contarán con el siguiente esquema para la renovación: