Salón de San Pablo: presentan un modelo que anticipa cómo será el auto del futuro

El futuro de la industria automotriz puede resultar incierto, aunque existen tendencias que marcan el rumbo, nadie tiene la bola de cristal para anticipar cómo serán los autos de las próximas décadas. Aun así, Fiat dejó una pista al presentar el Dolce Camper, un concepto de vehículo futurista exhibido en el Salón del Automóvil de San Pablo, en Brasil.

Algo similar sucedió con Peugeot, la firma que mostró el Polygon Concept, un prototipo que adelanta la visión de futuro del 208, el modelo estrella de la marca del león. Fiat, que también forma parte del Grupo Stellantis, no se quedó atrás e hizo lo propio al revelar este nuevo concepto que apunta a reemplazar al Cronos —uno de los modelos más vendidos del mercado local— o al Argo, un modelo que la automotriz volvió a comercializar.

Dolce Camper

Cabe remarcar que estos conceptos, la compañía los viene presentando en el salón desde 2006 y varios de ellos se volvieron realidad, como lo fue el Fastback Concept, que introdujo y dio origen al nuevo SUV coupé de la marca.

Los detalles del nuevo concepto de Fiat

El Dolce Camper Concept es la nueva interpretación de Fiat sobre cómo debería ser un vehículo multifuncional moderno: versátil, divertido y conectado tanto con la naturaleza como con la identidad de la marca. Su propuesta combina diseño audaz, espíritu aventurero y una carga simbólica que mezcla tradición italiana con estética brasileña.

La estrategia de Stellantis es que reemplace al Fiat Cronos

A nivel visual, se distingue por un elemento protagonista, el portaequipajes que nace antes del parabrisas y se extiende sin interrupciones por todo el techo hasta el sector trasero. Este recurso refuerza su carácter explorador y le otorga una silueta robusta y dinámica.

El lenguaje estético se apoya en el llamado Pixel Design, una línea que marca la nueva etapa de diseño digital de Fiat y que se expresa en formas geométricas limpias y superficies modernas.

Este concepto refleja un auto destinado al offroad

La herencia histórica también tiene un rol clave, según el Grupo Stellantis. El equipo de diseño tomó inspiración de la icónica fábrica Lingotto de Turín, famosa por su pista ovalada en la terraza. En esencia, es un vehículo con alma viajera, a diferencia del concepto que presentó Peugeot que era más un city car con todas las letras.