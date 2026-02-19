Se frenó la producción de autos en la Argentina y los importadores operaron con normalidad durante el paro general

La huelga general convocada por la CGT tuvo impacto pleno en la industria automotriz argentina. Con la adhesión de los principales gremios del sector: SMATA (mecánicos), UOM (metalúrgicos) y SUTNA (neumáticos), durante la jornada no hubo producción de vehículos ni autopartes en el país.

La medida de fuerza, que incluye la paralización casi total del transporte —sin trenes, subtes ni vuelos y con funcionamiento parcial de colectivos—, afectó de manera directa a las nueve terminales con producción local. En todos los casos, la actividad quedó interrumpida por la adhesión sindical.

La industria automotriz argentina está concentrada en nueve establecimientos productivos, con especialización en pickups y utilitarios, aunque también mantiene fabricación de autos y SUV. En el segmento de autos y SUV se producen:

Fiat Cronos , en la planta de Stellantis en Ferreyra (Córdoba).

, en la planta de Stellantis en Ferreyra (Córdoba). Peugeot 208 y Peugeot 2008 , en El Palomar (Buenos Aires).

y , en El Palomar (Buenos Aires). Chevrolet Tracker , en la planta de General Motors en Alvear (Santa Fe).

, en la planta de General Motors en Alvear (Santa Fe). Toyota SW4, en Zárate (Buenos Aires).

En pickups:

Toyota Hilux , en Zárate (Buenos Aires).

, en Zárate (Buenos Aires). Volkswagen Amarok , en General Pacheco (Buenos Aires).

, en General Pacheco (Buenos Aires). Ford Ranger , también en Pacheco. En este caso el cese de actividades afectó ambos turnos (alrededor de 380 unidades) y en los próximos días la planta estará trabajando en cómo recuperar la mayor parte de ellas.

, también en Pacheco. En este caso el cese de actividades afectó ambos turnos (alrededor de 380 unidades) y en los próximos días la planta estará trabajando en cómo recuperar la mayor parte de ellas. Fiat Titano y RAM Dakota, en Ferreyra (Córdoba).

En utilitarios y vehículos comerciales:

Toyota Hiace , en Zárate.

, en Zárate. Mercedes-Benz Sprinter , en Virrey del Pino (Buenos Aires).

, en Virrey del Pino (Buenos Aires). Renault Kangoo , en Santa Isabel (Córdoba).

, en Santa Isabel (Córdoba). Peugeot Partner y Citroën Berlingo, en El Palomar.

En todos estos establecimientos la actividad productiva quedó suspendida durante la jornada. Sin embargo, cabe aclarar que en el caso de Stellantis y Renault la situación se superpone con una parada operativa previamente anunciadas en sus plantas.

La compañía del rombo paralizó la producción por una determinación de su calendario como parte de la adecuación para la llegada del nuevo modelo que surgirá del Proyecto Niágara, la pickup de media tonelada. Retomará la fabricación el próximo miércoles 25.

En el caso de Stellantis la pausa programada es solo en la planta de El Palomar —donde se producen el Peugeot 208, Peugeot 2008, Partner y Berlingo— en dos tramos durante la segunda quincena de febrero, con reanudación prevista para el 2 de marzo. Por lo tanto, únicamente la producción del Cronos se vio afectada por el paro.

Importadores: concesionarios y talleres abiertos

A diferencia de las terminales con producción local, las empresas nucleadas en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) informaron que operaron con normalidad.

La entidad señaló que las compañías asociadas “se encuentran operando con total normalidad en todo el país” y que, si bien el paro de transporte generó dificultades logísticas y de movilidad, se mantuvieron los servicios habituales en concesionarios, talleres y áreas administrativas.

De este modo, la jornada dejó un escenario dividido dentro del sector: con producción detenida en las plantas automotrices y continuidad operativa en el segmento de importadores, aunque condicionado por las limitaciones del transporte.

En la industria automotriz, la producción diaria se mide en cientos de unidades por planta. La interrupción total implica un menor volumen mensual, posible reprogramación de turnos en algunos casos y tensiones en la logística de exportación, sobre todo para cumplir con compromisos prestablecidos.

Para la industria automotriz, la discusión no es menor. El sector viene planteando la necesidad de mejorar la competitividad estructural —impuestos, logística, costos laborales— para sostener exportaciones y atraer inversiones. La reforma laboral es vista por parte del empresariado como una pieza dentro de ese esquema.