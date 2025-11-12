Se presentó un nuevo SUV que podría llegar a la Argentina pronto

Continúan los lanzamientos en el mercado automotor, donde las automotrices tradicionales buscan modernizar su oferta para no perder participación frente a la creciente competencia que llega desde las terminales chinas.

En este contexto, Chevrolet anunció la llegada de un nuevo integrante para su portfolio: el Sonic. El SUV se fabricará en el Complejo Industrial de General Motors en Gravataí, Rio Grande do Sul, Brasil. La planta apunta a seguir produciendo vehículos en un alto volumen y tener un papel estratégico como polo exportador para la compañía en la región.

“Este modelo llegará para complementar la gama de vehículos de la marca y debutar en un segmento estratégico, aún no explorado por la marca: el de los SUV coupés”, reveló el presidente de General Motors Sudamérica, Santiago Chamorro, en un comunicado difundido por la compañía.

Santiago Chamorro, presidente de GM Sudamérica revela el nuevo modelo de Chevrolet

La tendencia de los consumidores hacia los SUV (respaldada por la industria, que aumentó su oferta en estos vehículos), también generó que los subsegmentos busquen líneas de diseño más deportivas y llamativas para conquistar al público que guarda cierta nostalgia a los autos con estructuras más convencionales.

El Sonic debutará en 2026 e introduce un nuevo concepto en la marca, pero rescata un nombre global de Chevrolet, “reflejando los planes de la marca de ofrecer modelos con identidad consistente en diferentes mercados”, según definieron.

Complejo Industrial de General Motors en Gravataí

El modelo ingresará en un segmento de mercado que en otros países ocupa el Groove (B-SUV), es decir, por debajo de Tracker. A falta de confirmación oficial de la marca, llegaría a la Argentina en el tercer trimestre de 2026.

En lo que es el rendimiento de la compañía en nuestro país fue la sexta marca más vendida en octubre, con 4237 unidades (un 8,6% de todo el mercado). En lo que va del año lleva 41.144 patentameintos (un 7,9% de market share), unas cifras un 105,4% superiores a las que llevaba en el mismo período.