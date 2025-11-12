Estos son los precios de todas las pickups en noviembre 2025

Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 5,5% este mes, siendo la Toyota Hilux la única en congelar sus precios. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no experimentaron alteraciones.

Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que cotiza a $46.169.400; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que tiene un monto de $96.279.100. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $47.106.000

$47.106.000 DX AT: $48.423.000

$48.423.000 SR MT: $54.017.000

$54.017.000 SR AT: $56.466.000

$56.466.000 SRV AT: $64.495.000

$64.495.000 SRX AT: $74.519.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $47.106.000

4X4:

DX MT: $55.170.000

$55.170.000 DX AT: $56.712.000

$56.712.000 SR MT: $63.468.000

$63.468.000 SR AT: $66.207.000

$66.207.000 SRV AT: $72.974.000

$72.974.000 SRV+ AT: $76.352.000

$76.352.000 SRX AT: $80.666.000

$80.666.000 GR-Sport AT: $85.343.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $49.859.800

$49.859.800 XLS MT: $57.765.100

$57.765.100 XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200

El modelo estadounidense se consigue desde los $49.859.800

4X4:

XL: $55.047.400

$55.047.400 XLS V6 3.0L: $69.955.300

$69.955.300 Black MT: $67.945.000

$67.945.000 XLT Biturbo AT: $72.107.340

$72.107.340 LTD Biturbo AT: $78.074.770

$78.074.770 LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $53.337.450

$53.337.450 Comfortline TDI MT: $59.181.700

$59.181.700 Comfortline TDI AT: $64.605.500

$64.605.500 Highline TDI MT: $65.462.650

$65.462.650 Highline TDI AT: $71.852.900

4X4:

Trendline TDI MT: $61.775.600

$61.775.600 Comfortline V6 AT: $76.710.650

$76.710.650 Highline V6 AT: $89.933.700

$89.933.700 Extreme V6 AT: $95.980.200

$95.980.200 Hero V6 AT: $95.980.200

$95.980.200 Black Style V6 AT: $96.279.100

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $53.337.450 en agosto

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $46.169.400

$46.169.400 S AT: $49.023.700

$49.023.700 XE MT: $59.482.100

$59.482.100 XE AT: $63.126.900

$63.126.900 Platinum AT: $63.941.400

4X4:

S MT: $51.546.100

$51.546.100 XE MT: $59.170.700

$59.170.700 X-Gear AT: $59.230.000

$59.230.000 Platinum AT: $69.296.600

$69.296.600 Pro4X AT: $71.300.400

La Frontier figura desde los $$46.169.400 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT: $54.494.900

$54.494.900 WT AT: $56.816.900

$56.816.900 Z71 AT: $64.307.900

$64.307.900 LTZ AT: $69.915.900

$69.915.900 HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort 2.3 MT: $51.970.000

$51.970.000 Emotion 2.3 MT: $56.250.000

$56.250.000 Intens 2.3 MT: $61.000.000

$61.000.000 Intens 2.3 AT: $63.240.000

4X4:

Confort 2.3 MT: $57.780.000

$57.780.000 Emotion 2.3 MT: $60.550.000

$60.550.000 Intens AT: $67.010.000

$67.010.000 Intens Noir 2.3 MT: $66.160.000

$66.160.000 Intens Noir 2.3 AT: $69.150.000

$69.150.000 Iconic 2.3 AT: $76.040.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $51.970.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $49.063.000

4X4:

Endurance MT: $51.927.000

$51.927.000 Freedom MT: $57.180.000

$57.180.000 Freedom Plus AT: $62.790.000

$62.790.000 Ranch AT: $67.804.000

La Fiat Titano figura desde los $49.063.000

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

US$32.000 T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697