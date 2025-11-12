Estos son los precios de todas las pickups en noviembre 2025

El segmento es uno de los más populares en la Argentina y foco de exportación industrial; cual es el modelo más económico
Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 5,5% este mes, siendo la Toyota Hilux la única en congelar sus precios. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no experimentaron alteraciones.
Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que cotiza a $46.169.400; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que tiene un monto de $96.279.100. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $47.106.000
- DX AT: $48.423.000
- SR MT: $54.017.000
- SR AT: $56.466.000
- SRV AT: $64.495.000
- SRX AT: $74.519.000
4X4:
- DX MT: $55.170.000
- DX AT: $56.712.000
- SR MT: $63.468.000
- SR AT: $66.207.000
- SRV AT: $72.974.000
- SRV+ AT: $76.352.000
- SRX AT: $80.666.000
- GR-Sport AT: $85.343.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $49.859.800
- XLS MT: $57.765.100
- XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
4X4:
- XL: $55.047.400
- XLS V6 3.0L: $69.955.300
- Black MT: $67.945.000
- XLT Biturbo AT: $72.107.340
- LTD Biturbo AT: $78.074.770
- LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $53.337.450
- Comfortline TDI MT: $59.181.700
- Comfortline TDI AT: $64.605.500
- Highline TDI MT: $65.462.650
- Highline TDI AT: $71.852.900
4X4:
- Trendline TDI MT: $61.775.600
- Comfortline V6 AT: $76.710.650
- Highline V6 AT: $89.933.700
- Extreme V6 AT: $95.980.200
- Hero V6 AT: $95.980.200
- Black Style V6 AT: $96.279.100
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $46.169.400
- S AT: $49.023.700
- XE MT: $59.482.100
- XE AT: $63.126.900
- Platinum AT: $63.941.400
4X4:
- S MT: $51.546.100
- XE MT: $59.170.700
- X-Gear AT: $59.230.000
- Platinum AT: $69.296.600
- Pro4X AT: $71.300.400
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $54.494.900
- WT AT: $56.816.900
- Z71 AT: $64.307.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort 2.3 MT: $51.970.000
- Emotion 2.3 MT: $56.250.000
- Intens 2.3 MT: $61.000.000
- Intens 2.3 AT: $63.240.000
4X4:
- Confort 2.3 MT: $57.780.000
- Emotion 2.3 MT: $60.550.000
- Intens AT: $67.010.000
- Intens Noir 2.3 MT: $66.160.000
- Intens Noir 2.3 AT: $69.150.000
- Iconic 2.3 AT: $76.040.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $49.063.000
4X4:
- Endurance MT: $51.927.000
- Freedom MT: $57.180.000
- Freedom Plus AT: $62.790.000
- Ranch AT: $67.804.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
