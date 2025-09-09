Chevrolet Spark EUV: así es el nuevo SUV eléctrico que llega a la Argentina

En un mercado que empieza a dar sus primeros pasos hacia la electromovilidad, Chevrolet presentó en Argentina el Spark EUV, su primer SUV totalmente eléctrico. El modelo inaugura una nueva etapa para la marca, que busca posicionarse en el segmento de los compactos sustentables con una propuesta que combina diseño, tecnología y respaldo.

Impulsado por un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) y un torque instantáneo de 180 Nm, el Spark EUV ofrece una conducción silenciosa, ágil y eficiente, pensada para el tránsito urbano. Su batería de 42 kWh asegura una autonomía de hasta 360 kilómetros bajo ciclo NEDC y puede recargarse del 30% al 80% en apenas media hora, mediante cargadores rápidos de corriente continua.

Las llantas de aleación y las barras de techo en negro brillante realzan el perfil urbano del Spark EUV.

“El lanzamiento del nuevo Spark EUV a la Argentina marca la llegada del primer eléctrico 100% del segmento SUV-B y el inicio de la comercialización de vehículos con nuevas energías de propulsión de nuestra marca. Sabemos que este modelo se adaptará perfectamente al estilo urbano del país”, señaló Andrés Carfagna, director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, al destacar que el vehículo fue probado durante más de 150.000 kilómetros antes de su llegada al mercado local.

El Spark EUV permite recargas rápidas: del 30% al 80% en apenas 30 minutos. Jeff Ludes

Espacio y confort urbano

Aunque compacto, el Spark EUV sorprende con un interior cómodo para cuatro pasajeros y un baúl de 355 litros, ampliable hasta 916 litros. El equipamiento incluye un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión 360°, tapizados de eco-cuero y un sistema de audio de seis parlantes.

Los faros delanteros full LED tipo proyector aportan una firma lumínica moderna y distintiva.

En términos de seguridad, el modelo incorpora seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de presión de neumáticos, freno de estacionamiento eléctrico, dirección con asistencia eléctrica y carrocería reforzada con barras de protección lateral. A eso se suma un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye alerta de colisión frontal con frenado inteligente, asistente de mantenimiento de carril, detección de peatones a baja velocidad y control de crucero adaptativo.

Personalización y estilo

El Spark EUV llega con una propuesta estética moderna: faros LED tipo proyector, barras de techo negras, luces diurnas automáticas y cinco colores vibrantes: Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello. Además, Chevrolet ofrece más de 70 accesorios —16 de ellos inéditos—, como sistemas de iluminación ambiental, cobertores de baúl y cargadores de pared y portátiles.

Disponible en cinco tonos vibrantes —Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello— el Spark EUV apuesta por un look joven y distintivo. rudh bouchebel

La garantía del vehículo es de 3 años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por 8 años o 160.000 kilómetros.

Su motor eléctrico de 102 CV y torque instantáneo garantizan una conducción ágil y silenciosa. rudh bouchebel

Con este lanzamiento, Chevrolet no solo suma un modelo más a su portafolio, sino que se convierte en uno de los primeros actores en disputar el segmento de los SUV eléctricos compactos en Argentina, un nicho que promete crecer a medida que se expanda la infraestructura de carga y se afiance el interés del público local por alternativas de movilidad sustentable.

