Cuando Firestone eligió la Argentina: 110 años de un camino compartido

En 1915, cuando el automóvil empezaba a transformar la forma de moverse en el mundo, Firestone eligió a la Argentina como uno de los primeros destinos para proyectar su visión más allá de los Estados Unidos. Hoy, a 110 años de aquel desembarco, la marca celebra una trayectoria que excede largamente al neumático y se inscribe en la memoria colectiva del país.

Desde entonces, Firestone acompañó el crecimiento de la movilidad nacional, el desarrollo industrial y los cambios culturales asociados al viaje, al trabajo y al progreso. “A lo largo de generaciones, Firestone acompañó a familias enteras en sus viajes y rutinas, dejando los recuerdos más entrañables. En mi caso, visito la planta de Llavallol desde muy chico, cuando iba con mi padre, quien trabajó muchos años allí. Por eso, la clásica rotonda de Firestone no es solo un punto geográfico, sino un símbolo que refleja cómo la marca se integró a la historia y al día a día de toda la comunidad”, expresó Andrés Gabrielli, Country Manager de Bridgestone Argentina.

El origen de una idea que cambió la movilidad

Detrás del nombre Firestone hay una historia ligada a la innovación y al espíritu emprendedor. Su fundador, Harvey S. Firestone, fue una de las figuras clave en la transformación de la movilidad moderna a comienzos del siglo XX. Convencido de que el futuro del automóvil dependía de neumáticos accesibles, confiables y duraderos, encontró en Henry Ford al socio ideal: mientras uno impulsaba la producción en serie de vehículos, el otro garantizaba el soporte que los hacía llegar más lejos.

Amigo y colaborador de Thomas Edison, Harvey Firestone compartía la idea de que la tecnología debía estar al servicio de la vida cotidiana. Ese enfoque, que combinaba innovación con impacto social, sentó las bases de una marca que más de un siglo después mantiene intacto su ADN pionero.

110 años en el país. Desde 1915, Firestone acompaña el desarrollo de la movilidad argentina, integrándose al paisaje cotidiano de rutas, ciudades y comunidades.

Una historia que rueda junto al país

La Argentina fue parte central de esa expansión temprana. La apertura de la planta de Llavallol en 1931 marcó un hito para la industria automotriz local y para una comunidad que creció alrededor de un emblema productivo. Desde allí, Firestone acompañó el desarrollo del transporte, el trabajo rural y la expansión de sectores estratégicos como la minería y la construcción, convirtiéndose en un actor clave del entramado industrial argentino.

Planta de Llavallol. Inaugurada en 1931, se convirtió en un hito industrial y social, y en uno de los símbolos más reconocibles de la historia productiva de Firestone en la Argentina.

Un nuevo capítulo con proyección global

En 1988, la integración de Firestone a Bridgestone dio inicio a una nueva etapa, marcada por inversiones, incorporación de tecnología y expansión global. Ese camino tuvo uno de sus hitos en 2012, con la producción del neumático número 100 millones en la Argentina, un logro que impulsó un ambicioso plan de inversión y modernización de la planta de Llavallol.

El programa, parte de una estrategia global de más de 220 millones de dólares, permitió ampliar la capacidad productiva, optimizar procesos e incorporar tecnologías de última generación. Como resultado, la compañía se consolidó como líder en Equipo Original para pickups, siendo la única en el país en fabricar los tres tipos de neumáticos para este segmento (H/T, M/T y A/T).

Más allá del neumático

Con el paso del tiempo, Firestone amplió su presencia a múltiples industrias. Hoy su nombre está asociado a la aviación, la minería, la construcción, el transporte pesado y el automovilismo. A través de líneas industriales como amortiguadores y resortes de aire, la marca aporta soluciones tecnológicas que se utilizan en maquinaria, trenes y vehículos comerciales en todo el mundo, además de desarrollos vinculados a infraestructura y materiales derivados del caucho.

En el deporte, su vínculo con la velocidad y la innovación se mantiene vigente: desde competencias locales hasta su rol actual como proveedor oficial de la IndyCar Series, donde la ingeniería se pone a prueba en los circuitos más exigentes.

En la pista. Firestone es proveedor oficial de la IndyCar Series, un laboratorio de alta exigencia donde la marca pone a prueba su ingeniería y su vínculo histórico con la velocidad.

A 110 años de su llegada al país, Firestone reafirma una identidad construida sobre la idea de transformar la innovación en movimiento y el movimiento en progreso. Una historia que, en la Argentina, sigue rodando

