El Grupo Antelo relanza Changan con el nuevo SUV CS55 Plus PHEV

Fue una noche perfecta, cargada de sofisticación y diseño. El encuentro fue en el Palacio Errázuriz, uno de los edificios más imponentes de la Ciudad. Allí, en el Museo de Arte Decorativo, el Grupo Antelo decidió relanzar una marca que tiene desde fines de 2018. Y lo hizo con un encuentro de referentes de la industria, prensa y algunos amigos de la marca.

En la explanada del museo, junto a Croque Madame, la firma expuso cuatro modelos del nuevo CS55 Plus PHEV, un SUV híbrido enchufable que combina diseño contemporáneo, eficiencia energética y un completo equipamiento de confort, conectividad y seguridad.

Changan Automobile es uno de los cuatro principales grupos automotrices de China, con más de 40 años de experiencia en la fabricación de vehículos.

Así, la marca revitaliza su estrategia en el país y ofrece un vehículo adaptado a la nueva demanda del público, que muestra un creciente interés por la movilidad sustentable y las nuevas energías.

El prestigioso actor Leo Sbaraglia fue uno de los primeros en llegar a la presentación de la automotriz china Changan.

Una cita que unió diseño y confort

Los primeros en llegar fueron el actor Leo Sbaraglia y la conductora Vero Lozano, que charlaron mientras conocían los beneficios del CS55. También la conductora Connie Ansaldi, Luli Fernández, Emilia Attias, Chechu Bonelli y Vittorio D´Alessandro.

La conductora Connie Ansaldi dijo presente.

Emilia Attias estuvo entre los invitados que se acercaron a conocer el nuevo modelo de la marca china.

Chechu Bonelli se sentó en el asiento del conductor para conocer el interior del auto.

Luli Fernández fue parte del evento de presentación del CS55 Plus PHEV.

Luego de una recepción y de una performance de un cuarteto de cuerdas, el puntapié inicial fue un mapping que se proyectó sobre la fachada del Museo.

El cuarteto de cuerdas le sumó magia a la noche en el Palacio Errázuriz.

El mapping se proyectó sobre la fachada del Museo de Arte Decorativo.

Inmediatamente después, fue la presentación oficial de la marca. “Presentamos este nuevo SUV híbrido enchufable con grandes expectativas, dirigido a todos aquellos clientes que buscan innovación y tecnología y desean una transición a vehículos electrificados sin perder la versatilidad de un SUV, para disfrutar de un uso urbano y también trayectos en ruta, con gran eficiencia y a un precio muy competitivo”, señaló Omar Daneri, CEO del Grupo Antelo.

El equipo de Grupo Antelo, de izquierda a derecha: Alejandro Martínez, Gerente de Marketing, Alejandro Nicolini, Gerente General, Omar Daneri, CEO y Mariano Lanés, Gerente Comercial.

Se distingue por su silueta moderna y proporciones equilibradas que transmiten dinamismo y elegancia.

“Lo más destacado es que tiene una autonomía combinada de 1215 km en condiciones ideales. Tiene una batería de 18 casi 19 kW/h. En la red doméstica -si lo pongo a cargar en casa, con un wallbox que recibe hasta 6,6 kW- y me permite cargar entre un 20 y un 80% en sólo 50 minutos. Esta batería eléctrica me da la posibilidad de circular hasta 125 km solamente en modo eléctrico”, explicó Alejandro Martínez, Gerente de Marketing.

El nuevo CS55 Plus PHEV es un SUV híbrido enchufable que combina diseño contemporáneo y eficiencia energética.

El motor y la transmisión: eficiencia híbrida con espíritu deportivo

Changan CS55 incorpora un motor 1.5L híbrido enchufable (PHEV) que combina un propulsor térmico eficiente con un motor eléctrico, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de alta precisión. Este sistema ofrece 4 modos de conducción seleccionables desde la pantalla central: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), Range (rango extendido), iEM (modo inteligente), optimizando el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor.

El interior combina materiales de alta calidad con un diseño minimalista y tecnológico.

El nuevo CS55 Plus PHEV fue diseñado bajo los más altos estándares de seguridad de Changan Global. Incorpora 6 airbags : 6 (2 frontales + 2 laterales delanteros + 2 cortina), 6 radares de proximidad delanteros y 6 traseros, freno de estacionamiento electrónico, advertencia sonora y visual de puertas abiertas, y un sistema de estabilización de la carrocería que mejora la adherencia y la respuesta del vehículo en curvas o maniobras de emergencia.

Changan garantiza sus vehículos con una cobertura integral de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y una garantía de 8 años o 150.000 km para el sistema híbrido y la batería, reafirmando su compromiso con la calidad y la confianza posventa.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.