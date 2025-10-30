Mantener y cuidar el auto desde el celular: así es la nueva propuesta de Peugeot

Peugeot sigue innovando en términos de conectividad con el lanzamiento de sus Servicios Conectados, un paquete digital diseñado para simplificar la conducción y la vida cotidiana de los usuarios. La propuesta -disponible en los Peugeot 2008 y 208 con motor turbo- integra una serie de funciones inteligentes que mejoran la experiencia de manejo y el vínculo con la marca.

La gran novedad es MyPeugeot, una aplicación gratuita que convierte al smartphone en un centro de control remoto del vehículo y está disponible para iOS y Android. A través de ella, el usuario puede activar la bocina, las balizas o bloquear y desbloquear el auto, además de acceder a información personalizada sobre mantenimiento, consumos y trayectos. También ofrece consejos de servicio, geolocaliza el taller oficial más cercano y recuerda el lugar de estacionamiento.

A través del sistema Online Booking, los clientes pueden además solicitar turnos de taller dentro de la red oficial de posventa sin salir de la aplicación, integrando así gestión, asistencia y mantenimiento en una sola plataforma.

En materia de seguridad, los nuevos modelos contarán con servicios de emergencia y asistencia geolocalizada. En caso de accidente, el conductor podrá activar el botón rojo SOS ubicado en la consola del techo, que conecta de inmediato con un centro de asistencia. Si se disparan los airbags, el sistema se activa automáticamente. También se incorpora un botón negro para asistencia mecánica, que establece contacto directo con Peugeot Assistance.

Durante los primeros 12 meses desde el inicio de la garantía del vehículo, los usuarios de los 208 y 2008 turbo podrán acceder a estos servicios sin costo adicional.

Entre las funciones disponibles, el paquete Servicios Conectados Peugeot incluye:

Geolocalización del vehículo

Llamado de emergencia (SOS)

Llamado de asistencia (Peugeot Assistance)

Operaciones remotas

Alerta de alarma activada

Rastreo por robo o hurto

Notificaciones y alertas de mantenimiento

Online booking (turnos de taller en línea)

Informaciones del vehículo

Con esta nueva propuesta, Peugeot refuerza su estrategia de movilidad inteligente y marca un paso más hacia una experiencia de conducción plenamente conectada, donde tecnología, seguridad y servicio posventa se integran en un mismo ecosistema digital.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.