La inteligencia artificial (IA) está revolucionando todos los aspectos de la vida cotidiana y reconfigurando industrias enteras, desde la sanidad hasta el transporte, las comunicaciones y los procesos de fabricación. En el mundo de la movilidad, el cambio es evidente: según cifras de Microsoft, para 2025 el 100% de los autos nuevos estarán conectados y, hacia 2030, el 15% será autónomo. Esto abre la puerta a nuevas formas de entender la movilidad como servicio, donde los datos permiten anticipar patrones, reducir costos, evitar incidentes y mejorar la planificación urbana y empresarial.

En este contexto, Stellantis presentó a IARA, su nueva embajadora digital creada con inteligencia artificial. Se trata de una creadora de contenidos virtual que tendrá la misión de acercar el universo de las marcas del grupo a los usuarios desde un lenguaje cotidiano, dinámico y cercano.

Con una fuerte presencia en Instagram, IARA será el nuevo canal de comunicación de la compañía.

Con una fuerte presencia en Instagram, IARA será el nuevo canal oficial de comunicación de la compañía. Su perfil combina publicaciones y stories vinculadas al mundo automotor, pero también incorpora temas de lifestyle, tecnología, cultura pop y tendencias, en sintonía con la manera en que las audiencias más jóvenes consumen información.

“IARA representa un paso audaz hacia el futuro de la comunicación digital. Desde Argentina, estamos orgullosos de liderar una iniciativa que redefine la manera en que las marcas se vinculan con sus audiencias, combinando creatividad, tecnología e inteligencia artificial para generar contenido relevante y disruptivo”, afirmó Sebastián Gimenez, director de Marketing Office para Stellantis South America.

Por su parte, Agustín Alloco, responsable de Marketing Performance, destacó que “este proyecto marca un hito en nuestra estrategia de innovación. Con IARA, no solo exploramos nuevas fronteras en el marketing digital, sino que también reforzamos nuestro compromiso con la evolución constante de la industria y la conexión auténtica con nuestros consumidores”.

Con IA como motor, Stellantis apuesta a un nuevo vínculo con sus clientes a través de contenidos innovadores.

La propuesta busca consolidar un nuevo tipo de vínculo con los clientes, donde los vehículos ocupan un lugar central, pero integrados a un estilo de vida más amplio, en el que el diseño, la tecnología y la innovación se cruzan con los hábitos de consumo actuales.

Quienes quieran conocerla pueden seguir sus publicaciones en Instagram a través de la cuenta @iara.stellantis, donde ya comenzó a desplegar su universo digital.

Con su impronta digital, la embajadora virtual de Stellantis refleja cómo la IA transforma la manera de hablar de autos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.