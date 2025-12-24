Rossi ganó su sexta corona del TC 2000 en Junín y quedó a una de Traverso

La emoción de Matías Rossi, recostado sobre el techo de su Toyota Gazoo Racing YPF Infinia mientras todo su equipo gritaba “Dale campeón”, fue quizás la foto final de una nueva temporada de TC 2000 que lo tuvo como justo ganador, a los 41 años y a casi 20 años de su primera consagración en la categoría, allá por 2006.

Rossi demostró, con su sexto título en el TC 2000, la vigencia de un piloto que se toma cada nuevo año con la misma sed de victoria como si fuera el primero, pero, claro está, con muchísima más experiencia sobre sus espaldas. Su disciplina, su profesionalismo, su compañerismo y por supuesto su talento lo han transformado en uno de los grandes referentes de la categoría y del automovilismo nacional. Y ahora que quedó a un campeonato del récord del “Flaco” Traverso, seguramente irá por más.

Matias Rossi, campeón del TC 2000. IGNACIO ARNEDO

El 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA llegó a la última fecha en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín con el título abierto entre Rossi y su compañero de equipo Emiliano Stang, la gran revelación del año con sus 21 años y su segunda temporada en la categoría.

Experiencia en acción: Rossi administró el ritmo y el desgaste en una carrera dura, clave para asegurar el campeonato frente a rivales de distintas estructuras y marcas. IGNACIO ARNEDO

Es cierto que Rossi tenía todo a favor, porque solo podía escapársele la corona si Stang terminaba primero y él no conseguía sumar. Pero no menos verdadero es que ese era en escenario posible, especialmente porque Stang largaba primero y porque la dureza del circuito “expulsaba” a los autos fuera de la pista con bastante facilidad.

La revelación del año: Emiliano Stang, con apenas 21 años y en su segunda temporada en la categoría, llegó a la definición del título como uno de los grandes nombres del campeonato. IGNACIO ARNEDO

La salida de pista de Emiliano Stang por una pinchadura, que lo relegó hasta el último lugar (luego remontó hasta el cuarto puesto, detrás del campeón), fue un llamado de atención para Rossi: los neumáticos sufrían más que de costumbre y había que cuidarlos como nunca si no quería arriesgar su título. Y vaya si lo logró: llegó tercero detrás de Franco Vivian y del juninense Gabriel Ponce de León.

Rossi cuidó los neumáticos en una carrera exigente y cruzó la meta en el tercer puesto, resultado suficiente para asegurar la corona. IGNACIO ARNEDO

“La verdad que es una emoción impresionante este sexto campeonato. Había que llegar, fue una carrera muy dura por la exigencia del neumático. Cuidé el auto al máximo, me distancié del pelotón de adelante tomando aire y por suerte el auto aguantó y pudimos ganar”, dijo el flamante campeón Matías Rossi.

El podio en Junín: Franco Vivian, Gabriel Ponce de León y Matías Rossi, en una final marcada por la dureza del circuito Eusebio Marcilla. IGNACIO ARNEDO

Luego vino el momento del podio, la alegría por el título y el “premio sorpresa” que YPF había preparado: un cheque con Infinia gratis para el campeón y todo el equipo por un año. Sponsor del certamen y de los equipos de Toyota, Chevrolet y Honda, YPF acompañó una vez más a la categoría más moderna del automovilismo nacional con sus combustibles y lubricantes en un año que tuvo a los SUV como protagonistas y que promete, cada año, seguir renovándose.

El 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia se definió en Junín. IGNACIO ARNEDO

La consagración de Matías Rossi es también el reflejo del trabajo conjunto entre YPF y Toyota, una alianza estratégica basada en la innovación, la tecnología y la excelencia, que se extiende a múltiples proyectos en la Argentina. En el automovilismo —y particularmente en el TC2000 YPF INFINIA— este vínculo se traduce en desarrollos técnicos de alto nivel, equipos altamente competitivos y resultados concretos. YPF es sponsor principal de la categoría y le da nombre al campeonato, además de acompañar a estructuras clave como Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, campeón 2025 con Rossi, el Honda YPF Racing y el YPF Elaion Auro Pro Racing. El éxito de la temporada confirma que el compromiso compartido entre YPF y Toyota —dentro y fuera de las pistas— continúa dando frutos, consolidando una sociedad que apuesta al rendimiento, la sustentabilidad y el futuro.

En ese entramado de alto rendimiento, INFINIA, la nafta premium de YPF, cumple un rol central como combustible desarrollado para responder a las condiciones más exigentes de uso. Su formulación de última generación, con agentes de limpieza y protección del motor, actúa desde el primer tanque sobre sistemas críticos como inyectores y válvulas, permitiendo un funcionamiento más eficiente, una respuesta más precisa y una experiencia de manejo superior. Utilizada por los equipos protagonistas del TC2000, INFINIA traslada a la calle la misma búsqueda de performance, confiabilidad y eficiencia que se pone a prueba en la competencia, reafirmando el valor de la tecnología aplicada y el cuidado integral del motor como pilares de una alianza que potencia resultados.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.