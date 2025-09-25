TC 2000. La carrera más emblemática del automovilismo nacional vuelve al Gálvez con el Gran Premio YPF Infinia

La pasión por los fierros es parte de la identidad de los argentinos, y el TC2000 ocupa desde hace décadas un lugar central en esa historia. Nacida en 1979, cuando la industria automotriz local atravesaba un período de expansión, la categoría se consolidó rápidamente como una de las más competitivas y tecnológicamente avanzadas de Sudamérica, un laboratorio a cielo abierto donde innovación y performance se ponen a prueba en cada curva.

En ese marco, el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires se prepara para recibir, del 26 al 28 de septiembre, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo: la 19° edición de los tradicionales 200 Km de Buenos Aires, que este año llevará el nombre de Gran Premio YPF INFINIA. La competencia marcará un nuevo capítulo para el automovilismo nacional y será, además, el último gran espectáculo antes del cierre temporal del circuito porteño, que iniciará obras de modernización para recibir a categorías internacionales.

Pilotos de los equipos de YPF.

Como empresa líder en energía, YPF reafirma su compromiso con la innovación y la máxima performance al asociarse con el TC2000, que esta temporada presenta un cambio sustancial con la llegada de los SUV de nueva generación. Con 500 caballos de potencia y un desarrollo aerodinámico de vanguardia, estos vehículos prometen un espectáculo que inaugura una nueva era en la competición.

Este año, la competencia llevará el nombre de Gran Premio YPF Infinia, en una edición que marcará un antes y un después para el automovilismo nacional.

La edición 2025 tendrá un condimento especial: será una oportunidad única para ver en acción a los binomios que representan a los tres equipos oficiales de YPF, que buscarán destacarse en la carrera más exigente del año:

Toyota Gazoo Racing YPF Infinia : Matías Rossi – Santiago Urrutia / Emiliano Stang – Antonino García / Marcelo Ciarrochi – Juan Ignacio Teske

: Matías Rossi – Santiago Urrutia / Emiliano Stang – Antonino García / Marcelo Ciarrochi – Juan Ignacio Teske Honda YPF Racing : Leonel Pernía – Ignacio Montenegro / Tiago Pernía – Diego Ciantini

: Leonel Pernía – Ignacio Montenegro / Tiago Pernía – Diego Ciantini Elaion Auro Pro Racing: Franco Vivian – Rafael Morgenstern / Facundo Aldrighetti – Leandro Juncos

Tres equipos oficiales de YPF buscarán el protagonismo en la carrera más exigente del calendario.

Más allá del rendimiento individual, los 200 Km vuelven a poner en valor la importancia del trabajo en equipo. El tradicional cambio obligatorio de pilotos en boxes exige precisión, coordinación y estrategia, factores tan decisivos como la velocidad en pista.

En el corazón de esta alianza entre tecnología y competición se encuentran los productos insignia de YPF. Por un lado, YPF Infinia, el combustible que asegura el máximo rendimiento de los motores y que, en una demostración de su eficacia, es el mismo que utilizan tanto los conductores en la calle como los pilotos en el circuito. Por otro, YPF Elaion Auro, la línea de lubricantes sintéticos de última generación, desarrollada para ofrecer protección y performance incluso en condiciones extremas.

Con Elaion Auro, la tecnología desarrollada en laboratorio se pone a prueba en las condiciones más extremas de la pista.

El circuito N°9 del Gálvez será el escenario de esta edición, que contará además con competencias complementarias del Top Race YPF Infinia, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, en un fin de semana cargado de adrenalina y velocidad.

Con el Gran Premio YPF INFINIA – 200 Km de Buenos Aires, el automovilismo nacional vuelve a reunir potencia, innovación y pasión en una cita histórica que no solo celebra la tradición deportiva, sino que proyecta el futuro de la industria y la competencia en la Argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.