Toyota anunció un plan de inversión de US$2200 millones en Brasil para ampliar la capacidad productiva de vehículos y motores y aumentar la gama de vehículos híbridos en la región, entre los que lanzaría una pick up compacta además de un nuevo SUV para el segmento chico, el Yaris Cross. El desembolso está previsto en distintas instancias de acá a 2030.

La noticia la confirmó oficialmente el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang, en la planta de la automotriz en Sorocaba, San Pablo.

Previamente, el vicepresidente de la Nación y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, se había referido al plan de inversión de la firma nipona a través de su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje de agradecimiento a Toyota y una foto editada con el monte Fuji y dibujos animados japoneses. Alckmin también hizo referencia a cómo el plan de inversión de Toyota está en línea con las nuevas políticas del gobierno para la descarbonización de la industria.

“Toyota está presente en Brasil desde hace 66 años, invirtiendo continuamente en tecnología e innovación. Prueba de ello fue el desarrollo pionero de la tecnología híbrida flex en el país. Estamos contentos de poder expandir nuestra producción en Brasil y exportar a toda la región y así generar y distribuir más valor para toda la sociedad, en forma de empleo y desarrollo económico”, declaró Chang.

El anuncio de inversión de Toyota se enmarca en un contexto gubernamental con políticas para descarbonizar la economía Toyota

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también habló de la novedad en sus redes sociales: “Otro paso importante en la economía brasileña. Las empresas privadas volvieron a invertir en el futuro de Brasil”, publicó en su cuenta de X.

Muito obrigado pela parceria, Toyota!

- Confiança: R$ 11 bi de investimentos, até 2030, sendo R$ 5 bi até 2026

- Renda: 2 mil novos empregos diretos e 8 mil indiretos, até 2030

- Inovação: novos modelos de automóveis

- Sustentabilidade: veículos ainda mais eficientes, inclusive… pic.twitter.com/bfqUzUQNm6 — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) March 5, 2024

Un plan en dos etapas

De la suma total de US$2200 millones, ya se confirmó el desembolso de casi la mitad, US$1000 millones, hasta 2026, que incluye la introducción de un nuevo vehículo compacto híbrido flex, que comenzará a producirse a principios de 2025, y otro modelo híbrido flex desarrollado especialmente para Brasil, que será anunciado más adelante.

Estas inversiones permitirán ampliar el parque industrial de la compañía, que actualmente opera a plena capacidad, como consecuencia directa de la alta demanda de vehículos en el mercado nacional e internacional.

El primer vehículo que llegará -según todos los indicios que manejan en el sector- es el Yaris Cross, SUV del segmento B (chico), que tiene muchas chances de tener una configuración híbrida, y cuya presentación está prevista para fines de 2024. Toyota no cuenta aun con un producto en ese segmento en la región.

En cuanto al segundo modelos, hay altas probabilidades de que se trate de una nueva pick up compacta híbrida. En febrero, según información en medios brasileños, el Sindicato de los Metalúrgicos de Sorocaba habría confirmado que Toyota ya estaba negociando con la casa matriz la producción de una pick-up híbrida, aunque ésta no llegaría hasta pasado 2027, debido al tiempo necesario para preparar una cadena de montaje.

Respecto de las inversiones, está prevista la construcción de nuevas instalaciones en la planta de Sorocaba, a la que se transferirán progresivamente operaciones de la otra fábrica de San Pablo, Indaiatuba. Para 2026 está previsto el comienzo de la segunda fase de la inversión hasta 2030, en la que comenzará la contratación de nuevos empleados para las distintas nuevas funciones de la planta. La meta es alcanzar 2000 nuevos empleos directos y 8000 indirectos en la cadena productiva.

Para llevar a cabo dicha ampliación está prevista la construcción de nuevas instalaciones en Sorocaba a las que se transferirán las operaciones productivas de Indaiatuba

El aumento de la capacidad de producción y la introducción de nuevos modelos electrificados permitirán la localización adicional de piezas, componentes y sistemas de alta tecnología, contribuyendo a la consolidación de la cadena productiva local. Como resultado, debería haber una atracción efectiva de inversiones para el desarrollo de nuevas tecnologías y proveedores.

“Nuestras inversiones promoverán el desarrollo de la cadena de suministro de componentes para vehículos electrificados y así apoyarán el proceso de descarbonización de la movilidad en el país y en toda la región de América Latina”, afirmó Evandro Maggio, presidente de Toyota de Brasil.

Cómo sería la pick up híbrida

Toyota es uno de los gigantes del sector no se apuró en subirse a la carrera de la electrificación y, en lugar de eso, apostó al crecimiento progresivo de su oferta híbrida.

En Brasil, uno de los ejes de la inversión anunciada es incrementar el repertorio de unidades que cuenten con esta tecnología, “híbridos flex”, que combinan la combustión interna, a nafta o etanol, con baterías eléctricas y, en el mercado, representan un punto medio entre los autos nafteros y la electrificación total.

EPU Concept, la pickup híbrida compacta que podría fabricar Toyota

En el caso de la pick up compacta, aunque no está confirmado, se infiere que podría tratarse de un modelo inspirado en la EPU Concept, la pick up monocasco presentada el año último en el Salón del Automóvil de Tokio. En ese entonces, Toyota se refirió al vehículo como una camioneta para “quienes buscan la utilidad de una pick-up, pero sin ser tan grande y todo terreno como los modelos más grandes”. Así y todo, nunca se confirmó si el modelo llegaría a producirse.

Otros fabricantes de autos como General Motors, Volkswagen, BYD, Hyundai y Stellantis anunciaron recientemente inversiones millonarias en Brasil para la producción de nuevos modelos.