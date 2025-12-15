Un popular SUV agrega una versión más barata para la Argentina

Una de las automotrices con mayor crecimiento en el mercado local este año fue Hyundai, ya que que logró comercializar 5027 unidades entre enero y noviembre, un salto significativo frente a las 691 unidades registradas en el mismo período de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Para cerrar el año, la firma de origen surcoreano incorporó una nueva versión del Creta, su SUV del segmento B (compacto). Se trata de la variante Safety, la opción más accesible de la gama, que se suma a la Safety + ya presente en el portfolio.

“Con la versión Safety ampliamos la oferta local combinando accesibilidad, equipamiento relevante y confiabilidad. Además, esta opción es ideal para ingresar al mundo SUV”, detallaron en el comunicado oficial.

En cuanto a la mecánica, mantiene el conocido motor Smartstream G 1.5 D-CVVT de 115 CV y 14,7 kgm de torque, asociado a una transmisión IVT con ocho marchas preprogramadas. El diseño exterior, por su parte, permanece sin modificaciones y, de perfil, conserva las llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas, además de los espejos plegables eléctricamente con luz de giro incorporada.

Nuevo Hyundai Creta Safety

Dentro del habitáculo, el modelo incorpora una pantalla táctil multimedia de 8” con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, arranque por botón, volante multifunción forrado en cuero y levantavidrios automáticos en las cuatro puertas.

En materia de seguridad cuenta con seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente, alerta de presión de neumáticos, cámara de marcha atrás, aviso de cinturón en las cinco plazas, sensores traseros de estacionamiento y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Ahora bien, donde sí se diferencia de la variante tope de gama es en el nivel de equipamiento: la versión Safety no incluye cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros, función de freno auto-hold, monitor de punto ciego, alerta de ocupación de plazas traseras, alerta y frenado automático con reconocimiento de vehículos, peatones y ciclistas, asistencia y mantenimiento de carril, asistente de centrado de carril, control crucero adaptativo ni asistente de luces altas. Tampoco ofrece cargador inalámbrico ni tapizado de cuero.