Una automotriz china lanza su primera pickup en la Argentina

Tras haber protagonizado el lanzamiento de un SUV semanas atrás, la automotriz china BYD confimró la llegada de su pickup Shark al mercado argentino. Se trata de una chata mediana híbrida enchufable cuya preventa ya está disponible.

Según informa la marca, es posible acceder al vehículo a través de reservas a realizarse en concesionarios oficiales.

“Argentina es uno de los mercados más relevantes para el segmento de pickups y el inicio de la preventa de la BYD Shark representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el país“, comentó Bernardo Fernández Paz, director Comercial de BYD Argentina.

Esta pickup introduce la tecnología DMO (Dual Mode Off-road), que es de desarrollo propio de la automotriz china. Según explican, el sistema apunta a combinar el alto desempeño y las capacidades offroad con la eficiencia energética y promete una potencia combinada de 430 CV y 650 Nm. La aceleración declarada es de 5,7 segundos para hacer el 0 a 100km/h.

Híbrida enchufable, tiene una autonomía eléctrica de 100km y una total combinada de 840 kilómetros “manteniendo la capacidad de carga y remolque”, explican.

La pickup tiene tecnología híbrida enchufable

Cuenta también con un sistema de suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes y las plazas traseras cuentan con una reclinación de 27°, puntos que ponen al confort como uno de los puntos principales de este lanzamiento.

En cuanto a la estructura exterior, llega con una distancia entre ejes de 3,260mm; 5,457mm de largo; 1,971mm de ancho y 1,925mm de alto. En el interior prima la tecnología con una pantalla rotativa de 12,8 pulgadas (similar en cuanto a funcionamiento y diseño a la de los demás vehículos del portfolio), cámaras 360° con función “chasis transparente” y tecnología Vehicle-To-Load (VTOL), que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos ante la ausencia de red eléctrica.

Por último, serían 20 las asistencias a la conducción (ADAS) que equiparía la pickup. Por el momento, BYD no difundió más especificaciones técnicas de la Shark, como su capacidad de remolque o carga, las cuales serán informadas en el lanzamiento comercial de la unidad.